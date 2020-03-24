【新冠肺炎】一文看清港府主要抗疫措施（不斷更新）

▲ TOPick綜合自疫情爆發以來，港府所採取的主要抗疫措施。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，本港於1月23日出現首宗確診個案，自始累計確診個案每天都在增加，港府連環出招防疫抗疫。TOPick綜合自疫情爆發以來，港府所採取的主要抗疫措施。

1月25日 － 累積5宗確診個案

1）防疫應變計劃提升至最高級別「緊急」

2）由行政長官領導督導委員會暨指揮中心

3）中、小學及幼稚園延至2月17日復課

4）無限期暫停來往湖北武漢的航班和高鐵

5）所有口岸入境人士須進行健康申報

6）加強口岸體溫檢查及人手配置，離境人士都須進行體溫檢查

7）呼籲市民切勿前往湖北省

8）取消人數眾多的大型活動（包括渣打馬拉松、政府舉辦的新春酒會等）

1月28日 － 累積8宗確診個案

1）暫停內地自由行簽注

2）1月30日起，暫停高鐵、紅磡城際直通車、尖沙咀和屯門跨境渡輪服務

3）1月30日起，暫停關口客運運作（包括西九龍高鐵、沙頭角、文錦渡）

4）削減一半來往內地的飛機航班

5）跨境巴士班次大幅減少

6）醫管局會向非符合資格人士收費

7）關閉所有圖書館及體育館

8）呼籲企業作彈性上班

1月31日 － 累積13宗確診個案

1）中、小學、幼稚園及特殊學校停課至3月2日復課

2）政府僱員留家工作安排延2月9日

3）過去14日曾前往湖北省人士，入境時需要申報，不論有無病徵，都必需要到檢疫中心觀察

2月3日 － 累積15宗確診個案

1）2月4日起，暫停羅湖、落馬洲、皇崗口岸和港澳碼頭運作

2）14天前曾到湖北省的港人回港後，必須強制留家檢疫。如有戴電子手環的人士擅自離開家居來檢疫的單位，最高可被囚6個月及罰款5000元

2月5日 － 累積21宗確診個案

1）2月8日起所有從內地入境抵港人士實施強制檢疫14日

2月14日 － 累積56宗確診個案

1）成立逾300億元防疫抗疫基金，加強全城防疫，圍堵和截斷傳播鏈，支援受疫情影響行業

2）資助私人企業建立本地口罩生產線及研發生產可重用口罩

3）向醫管局額外發放47億元

4）提升流動手機發放緊急信息效率

2月24日 － 累積81宗確診個案

1）對韓國發出紅色外遊警示，2月25日上午6時開始限制，從韓國來港的非香港居民入境香港，衞生署亦即時對由韓國抵港的旅客加強港口衞生及檢疫措施

2月28日 － 累積94宗確診個案

1）對意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托三個地區（包括博洛尼亞、米蘭、威尼斯及維羅納）發出紅色外遊警示，3月1日起，對所有抵港前14日曾到意大利有關地區或伊朗的所有人士發出檢疫令

3月10日 － 累積120宗確診個案

1）對意大利全國﹑法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州地區、日本北海道，以及西班牙拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區發出紅色外遊警示，3月14日起，抵港前14日去過這些地區的人士，必須入住檢疫中心檢疫14日

3月13日 － 累積137宗確診個案

1）對26個歐洲國家（即神根地區），發出紅色外遊警示，3月17日起，衞生署將對由有關國家抵港的人士加強衞生檢疫安排，要求有關人士接受家居強制檢疫

3月21日 － 累積273宗確診個案

1）加強對外地入境人士的檢測，在機場向沒有病徵的入境人士提供樣本瓶，務求檢測所有入境人士

2）調整公共服務和暫停開放部分設施，回復3月2日前政府部門的特別工作安排

3）香港中學文憑考試延期至4月24日

4）加強安老院舍防疫，為公私營院舍提供的口罩由100萬個增至200萬

5）加強違反檢疫令執法，執法部門會加強突擊檢查，對違例者零容忍，不予警告，即時檢控

3月23日 － 累積356宗確診個案

1）所有非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港將不准入境

2）從內地、澳門和台灣入境香港的非香港居民，如在過去14天曾經到過任何海外國家或地區，亦不准入境

3）香港國際機場將停止一切轉機服務

4）所有從澳門和台灣入境香港的人士，包括香港居民和非香港居民，將和從內地入境安排一樣，須接受強制檢疫14天

5）來自歐美的無病徵抵港人士，必須先接受病毒檢測

6）政府會引用《預防及控制疾病條例》（第599章）制定法例，暫時禁止全港現時大約8600家領有酒牌的食肆、酒吧和會社售賣和供應酒類飲品

7）要求於私人遊樂場土地的會所，馬上停止開放在會所裏的康樂體育設施、更衣室和幼兒遊玩的設施，呼籲其他私人會所和健身室等，採取同樣措施

責任編輯：莫稼浩