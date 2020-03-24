網上謠傳呼籲市民搶購糧食　陳恒鑌兩度呼冤指消息造假

▲ 陳恒鑌提醒市民收到似是而非的消息，要特別留意。(資訊圖片)

特首林鄭月娥今日出口術防範新冠病毒，包括最極端可禁止食肆營業，被有心人借提發揮，造謠下午起實施全港宵禁等措施。原來，社交通訊軟件亦流傳一段，聲稱是民建聯立法會議員陳恒鑌呼籲大家搶購糧食的假信息。傅流螢身邊都有親友差點中招，打算囤積生活用品。

林鄭昨午召開記者會，宣布研究修例禁止持牌酒吧賣酒等措施，同日已有不少網民稱，收到由「陳恆鑌」發出的訊息，指林鄭將於今日下午舉行記者會宣布全港宵禁，而食肆及店舖等需於晚上8時後關門，以及港鐵及巴士等公共交通將於晚上9時後暫停服務等。「陳恆鑌」又於訊息提及，要盡快買定食物及搶購日用品。

▲ 有關假消息於網上瘋傳。

【新冠肺炎】一文看清港府主要抗疫措施（不斷更新）

其實，陳恒鑌已立即澄清絕無其事，拍片表明自己從來無發過有關信息，更調侃對方稱信息來自「陳恆鑌」，「好可惜個『恒』字都寫錯！」然而，事隔一日，同一個信息在今日再次被瘋傳，稱行政長官將於今日（24日）下午3時30分舉行記者會，公布多項嚴厲的抗疫措施。就連港府發言人今日表明絕無其事，有關貼文的內容全屬虛構，並強烈譴責有人故意散播謠言，在這艱難時刻，希望市民都能同心抗疫。

對於兩日都被冤枉的陳恒鑌認為，造假消息的人是唯恐天下不亂，又笑言「係咪同立法會選舉有關」，想知「邊個人咁奸」。他再次強調，自己與事件無關，更批評有人不負責任，企圖造成社會恐慌，引發新一輪搶購潮，呼籲市民小心求證。