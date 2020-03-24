【新冠肺炎】英取消高考令港生大學路添變數 　美大學可成升學保險

▲ 英國政府正跟各考試局合作以校內模擬試和日常評核，決定預科生最終能拿甚麼審核評級（Calculated Grades）來讀大學。（留英生Vanessa Chau提供）

新冠肺炎席捲全球，英國高考GCE A-Level及國際預科文憑IB先後取消，留英生及家長頓成熱鍋上的螞蟻，擔心削弱入讀心水學科的機會。

升學顧問指，除了這班考生留英國讀大學、又或回流香港入學的既有機制被打亂，有意持香港DSE成績負笈英倫者亦恐要面臨更大競爭。縱有家長因疫情放棄讓子女出國，有專家建議學生今後可考慮同時報讀收生考慮更全面的美國大學，免因公開試出亂子而失望。

英國首相約翰遜上周三突然轉軚，下令停課及取消當地高考和會考，直接影響約5,000名正於當地中小學就讀的港生。應屆GCE考生要破天荒靠校內的公開試「預測評級」（Predicted Grades）、模擬考試及日常表現考大學。

靠校內「預測評級」 恐致不公

「英國好重視成績，無得考試，係一個好大好大的問題。」牛津大學畢業的ARCH Education創辦人馬賢慧指，不像香港只得一個考評局，英國考試局眾多，各有日常表現評核模式，要統一標準給予大學考慮需時。除了學生或輕視模擬試外，最終預測評級亦受老師喜好、學校嚴鬆、家長壓力等影響，很可能不公平，或無法如實反映能力。

▲ 牛津和劍橋大學今年下半年將要求有意明年入讀者考取入學試和接受面試。若疫情持續，將有多一屆學生的升學計劃生亂。（ARCH Education提供）

英國大學過去會根據中學的公開試預測評級，發放「有條件取錄」（Conditional Offer），總數或較真正學位多幾倍，因學生高考可失手不符取錄分數，又或選擇別校。馬估計，大學新學年勢將超收，頂尖學府為善用資源，隨時增設考試決定新生去留，

以免入來兩三年後，全部肥佬或拿Third Hon（三級榮譽）走。

「評級膨脹」 DSE考生競爭大

留學英國14年的英識教育創辦人陳思銘亦指，官方曾承諾當地應屆考生不會因疫情陷劣勢，意即隨時易了入大學，有評級膨脹之虞，預計港生今年要拿DSE中學文憑試成績赴英，

競爭會再大點。

他表示，不少港生去年已因政局提早「跳船」，改為去英國讀大學，物理和職業治療一類較受歡迎科目，今年已難於DSE放榜後才報讀。

本地大學每年約有1.5萬個資助學士名額，約兩成是港生以GCE A-Level和IB等成績經非聯招（Non-JUPAS）方式取得，跟聯招的DSE考生爭位。除了「神科」如醫科向來受歡迎，陳、馬兩人分析，在港讀書所得的中國連繫、英國簽證難度和留學成本，都鼓勵了部分留英生回流。

陳思銘稱，英國高考決定轉行預測評級後，即獲本港大學查詢相關機制，要解釋怎樣評價英國不同中學和排名榜，

喇沙同元朗官中的評核已經好唔同，A級不能比較。

本報曾去信8家教資會資助大學查詢，普遍回覆正密切注視GCE A-Level及IB的發展，只有嶺大及城大的回覆比較明確。

嶺大 鑑於部分國際公開試因疫情宣布取消，嶺南大學會按受影響的申請人校內成績，以及安排面試等，進行個別評估。 城大 城大會根據各GCE A-Level考試機構審核後正式提供的成績（calculated grades），作為評核學生是否符合課程入學條件的参考；至於IB取消考試後的安排尚待確定，城大會在國際文憑組織提供更多相關資訊後再作考慮。 港大 我們會繼續密切關注海外公開試安排，並會盡力配合，和彈性考慮學生的入學申請。在公平公正遴選學生入學的同時，希望能盡量減少疫情對考生帶來的壓力。 中大 中大會密切留意有關英國各考試局有關A-Level考生及IB預科文憑考生之資歷評估的最新公布。如中大有更新的收生資訊，我們會盡快發放。 科大 科大繼續密切留意有關GCE A-Level和IB考試的最新發展，以作出相應的適切安排。 理大 理大會密切留意政府及相關教育機構，包括香港考試及評核局、國際教育文憑局及英國普通教育文憑高級程度考試及評核局等就疫情發展之最新考核安排，以釐定2020-21 年度的收生方案。 教大 教大將會密切留意有關機構公布的進一步詳情，並會由校內的相關委員會作詳細考慮及決定。 浸大 未有回覆

「子女身體最重要」 反思放洋

▲ - 雖然有留學生回港後剪手帶逃避隔離，也有不少年輕人回港時口罩 、眼罩、雨褸盡出，以防染病。（受學生Vanessa Chau提供）

馬賢慧指，家長對英美防疫反應和安排皆有微言，急忙反思子女放洋計劃，

雖然學業好緊要，始終家長最擔心學生的身體健康。

她透露，近日有很多家長查詢，可否不返英完成最後一年預科課程，但要半途報讀港校很難，她相信ARCH營辦的一年制A-Level課程可解燃眉之急。

美國大學慣用的學能試SAT和ACT近月接連取消，但馬賢慧指，考試成績僅美校6至8個考慮之一，其餘還包括課外活動和獎項、校內幾年成績、老師推薦信。美校若有意取錄，不論最終公開試成績，學生每年3月肯定已獲「無條件取錄」。

即使留英成本隨鎊匯急跌，家長又普遍不熟美國學制，她仍建議有餘力的準留學生，考慮拿美國做保險，

英國可能盡報，美國報等次稍低的學校，最後都叫有個位，這策略未來幾年會更有用。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經編輯修改。