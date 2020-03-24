【文憑試2020】口試取消　評分比例改變　中文老師教部署：寫作選材避免韓劇式巧合橋段

▲ 文憑試中文科口試取消後，閱讀卷及寫作卷佔分比重，均由24%增至28%。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，中學文憑試（DSE）筆試延後4周開考，在取消口試下，中英文科評分比例改變，考生需要調整備試策略。

有曾任閱卷員10多年的中文科老師指出，閱讀及寫作卷佔分增幅較大，各增加4個百分點，建議考生加強溫習閱讀卷的範文，並在寫作選材更加謹慎，要取高分就要避免選取如韓劇橋段般太多巧合性的情節。

考評局昨日（23日）公布修訂後的中英文科評核大綱，其中被稱為「死亡之卷」的中文科刪減說話卷後，閱讀卷及寫作卷各增4個百分點至28%，聆聽及綜合卷增加2個百分點至20%，公開試整體佔全科比重由80%下調至76%；校本評核則增加4個百分點至24%。考評局解釋，中文科口試所考核的能力，與其他卷別不同，故取消口試後需按比例調整其餘各卷的比重。

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已擔任中文科閱卷員10多年的寧波公學中文科老師王美琪相信，調整後會令書寫能力較佳的考生帶來優勢，如虎添翼；而一些文字工夫較弱的考生原本欲靠口試「拉分」突圍，但取消口試後，臨近合格邊緣的考生恐會再拉低成績，造成「貧者愈貧，富者愈富」。

王美琪建議考生多花工夫溫習閱讀卷甲部的範文，佔全卷30%，「比例不多，但聊勝於無，起碼可以憑自己努力把握，有人可以取得28、29分」、「幾分就一個等級」，可特別留意過往未考核過的範文篇章。

至於中文寫作，王美琪建議考生更加謹慎審題，選擇自己最得心應手的文類，切忌鋌而走險，「不是做小說家的創作，不用太過天馬行空」，她留意到過往有考生及其任教的學生選材出現韓劇才會出現的巧合橋段，「例如突然俾車撞死，太多巧合性、生離死別，比較虛假」，雖然不算離題，但較難獲上品分數，建議用學生身分出發，環繞親情及友情等平凡踏實選材，有深度立意，觸動到人的心靈。

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▲ 今屆文憑試受疫情影響，筆試延遲4周至4月24日開考。（資料圖片）

英文科方面，考評局稱英文口試及校本評核皆考核說話能力，因此口試所佔的10%全部撥至校本評核，令校本評核比重增至25%。文理書院（九龍）英文科老師王麗珊指出，不少考生原先擔心口試會有感染風險，故宣布取消後頓感安心，但亦有個別考生在校本評核表現不佳，原本希望在口試盡量做好。

英文校本評核內容包括個人匯報及小組討論，王麗珊指，截止交分日期因應疫情而延至本月31日，但她相信教師不會因比重增加而「改分」，而現行的3層機制亦可令分數標準化及確保公平性。

記者：馮琪雅