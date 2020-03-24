【新冠肺炎】家居檢疫小故事 自律幫港抗疫

▲ 張堅庭（左）與女兒（右）在家中相處時也戴上口罩，以免互相感染。（張堅庭提供圖片）

新冠肺炎疫情在世界各地爆發，歐美成為重災區，3月19日凌晨起抵港人士需要接受家居檢疫14天。

居家檢疫看似是便捷做法，但香港寸金尺土，單是通風良好的單人房、和其他人保持最少1米距離的衞生署指引，已令不少人難以遵行，要另謀方法。

本報訪問了剛由英國返港的個案，幾經辛苦才找到酒店自我隔離；有家庭認為，即使在上周四「死綫」前回港的人士，也應有自己操守，自動隔離14天，一齊幫香港抗疫。

90後陳小姐本月中飛往英國探望當地留學的妹妹，在當地見證確診個案幾何級跳升。兩姐妹先後回港，已預計均要居家隔離，惟家有長期病患者，家中無法騰出兩間單人房，且一家5口要共用一個洗手間，風險甚高，遂選擇掏錢租酒店隔離。

房租花5千元 未計飲食開銷

「在飛機上已要填寫健康申報表，需填隔離住址。」陳小姐在英國時已託朋友打聽訂酒店事宜，得知用作隔離，屢遭拒租，好不容易才找到一間，上周五抵港後，在佐敦落腳。稍後抵港的妹妹也預計要租酒店隔離，坦言沒辦法，小心為上。

陳小姐透露，這次自費隔離房租已花約5,000元，未計飲食開銷，猶幸之前在大公司工作，可以負擔。她坦言不會採用酒店執房服務和送餐服務，減低傳染給員工和住客的風險。隔離期間有手機、電腦相伴，加上旅行前剛辭職，現可靠求職度日，讓她苦中作樂的是

佐敦多美食，外賣多選擇。

▲ 陳小姐因居所空間不足，有長期病患家人，惟有自行租住酒店做家居檢疫。（受訪者提供照片）

「死綫」前回港 亦應自動隔離

蘇先生感恩，居所有足夠空間讓上周四由英國抵港的幼子接受家居檢疫，除了自己的房間，還可用身在外國的哥哥房間。太太和家傭在家照顧，打點飲食、清潔消毒等事宜，惟都盡量避免外出，各人都知要勤洗手、戴口罩。他因業務要出外，為免有任何風險，暫時居於朋友家，直至兒子檢疫完畢。他說，兒子所讀大學已安排綫上功課，另要寫論文，相信頗為忙碌，不擔心他覺悶，又笑言年輕人可以「打機」解悶。

他認為，政府劃下3月19日這條綫，是虛綫，回港人士尤其從高危疫區回來的應有自己操守，自動在家檢疫14天，因為新冠肺炎有隱形病人，而且無病徵患者仍可傳染他人。

導演張堅庭的女兒張一諾，本來在英國倫敦讀書，上周二抵港。張堅庭對本報表示，女兒一抵家，他與太太便為她全身消毒，又用蒸汽熨斗消毒衣服，再放進洗衣機徹底清洗。縱然在政府實施14天強制家居檢疫限期前已返港，他仍說服女兒在自己房間隔離14日，一來盡公民責任，二來也保護身邊人。

我跟她說我已60歲，若受感染是高危，不像年輕人好得快，要愛護爸爸，她也明白。

現在兩夫婦和女兒每天在家中相處、聊天，都會戴上口罩；用膳時女兒會先夾餸，到一旁分開進食，確保不會與其他成員互相感染。他說，女兒獨個兒留在房間，不會無所事事，除了經營其時裝品牌生意，也在綫上修讀寶石鑑證課程；她亦與在英國的室友保持聯繫，了解兩地疫情發展。

張促政府 每位回港者須檢測

張堅庭幼子在海外讀書，將於本周回港，需接受強制家居檢疫，並戴上電子手帶監察。張堅庭坦言幸好住所空間充足，有房間給兒子自我隔離，「我們家不算細，但其他家庭面積較小，更難安排。」

他認為政府宜為每位回港人士提供病毒檢測試劑，如發現初步確診，便立即前往隔離營，避免因家居狹窄而傳給家人。對於傳染病專家及議員建議政府租借酒店作臨時隔離設施，他指年紀較大及具備足夠自顧能力的子女，才適合到酒店進行家居隔離，又認為政府若徵用酒店，有責任確保酒店安全。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經編輯修改。