憂無內會任命張舉能不成　湯家驊狠批泛民拉布不負責任

▲ 身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊，今日同樣盛讚張舉能，唯一不同的是，他因為任命程序問題向民主派「開火」。

下一任的終審法院首席法官張舉能，法律界內以能幹和人緣好見長。無分政見，多名資深法律界人士過去都讚譽有嘉，包括公民黨的前立法會議員吳靄儀、梁家傑、余若薇等。身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊，今日同樣盛讚張舉能，唯一不同的是，他因為任命程序問題向民主派「開火」。

張舉能於2011年接任高院首席法官時，只有49歲，一直被視為日後升任終審法院首席法官的熱門人選。原來，他曾經是資深大律師兼前立法會議員余若薇的徒弟，學師長達半年之久。據悉，張官第一日上班便讓余若薇留下深刻印象，認為他做事快速且有條理。大律師業界對張舉能的評價亦十分正面，可能因為這樣，今天湯家驊就為同業「抱不平」。

張舉能的任命議案，需要先經立法會內務委員會處理，然後再提交大會通過。可是，自10月立法會復會至今，由公民黨郭榮鏗主持會議的內會，仍未選出正副主席。

任命張舉能一役 揭示林鄭和郭榮鏗關係變化

張舉能任命需立法會內會通過 民主派會否放水停拉布？

湯家驊似乎相當勞氣，他於Facebook帳戶撰文批評：「若要期望民主派放下政治成見履行《基本法》等七十三條，同意委任首席大法官的基本憲制責任，實是痴人說夢」。他又說，民主派少撮人不負責任行為，為導致無人能出任首席法官，令特區法治之都和國際金融中心之美譽蒙上陰影，將會是特區之悲哀。

湯家驊是公民黨創黨成員，但後來認為與昔日的戰友理念不同，結果選擇退黨，另起爐灶成立議政平台民主思路，及後於擔任現屆政府的行會成員。

除了張舉能的任命，湯家驊近日亦曾大動肝火，包括狠批港大微生物學系講座教授袁國勇「中國陋習論」，認為對方的言論「一世英名一朝喪」，質疑科學家沒有惻隱之心、不懂普通人情。