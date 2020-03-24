【名人會所】香港會暫停開放　改設會員餐飲外賣服務　政府晚上發稿稱歡迎

▲ 香港會今日起暫停開放，並向會員只提供外賣的餐飲服務。（香港會網頁）

新冠肺炎疫情持續，對於陸續有私人會所關閉其體育及康樂設施，配合政府的抗疫策略，政府發言人稱歡迎，並期望更多機構能積極響應。當中點名提到，香港會今日（24日）起暫停開放，並向會員只提供外賣的餐飲服務；香港賽馬會的會所於明日(25日)起暫停所有消閒設施和大型宴會，南華體育會則由周四(26日)起關閉所有設施。

政府昨日（23日）為推動減少市民的社交接觸和聚集，宣布加強防控疫情的措施。其中政府會要求位於私人遊樂場契約用地上的會所停止開放會所的體育和康樂設施、更衣室和幼兒遊玩的設施。政府亦呼籲其他私人會所和屋苑會所採取同樣措施，以減低病毒傳播的風險。

民政事務局昨已發信予全部65個私人遊樂場地契約用地承租人，要求他們盡快關閉其會所的體育和康樂設施，直至另行通知。政府發言人欣悉部分會所今日已經按要求關閉相關設施，配合政府的抗疫工作，並指民政事務局會繼續跟進這項措施的落實執行。

至於有關建議修訂法例暫時禁止領有酒牌的食肆、酒吧和會社售賣和供應酒類飲品，政府發言人表示，願意繼續聆聽業界和社會的意見，再作深入研究。

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責任編輯：吳卓峰