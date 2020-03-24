【新冠肺炎】衞生防護中心明起擴大監測　英美歐洲抵港人士需抽驗病毒

▲ 明日凌晨零時開始衞生署於機場首先為英國及歐洲其他國家抵港人士提供樣本瓶，以收集深喉唾液樣本進行病毒檢測。（梁偉榮攝）

因應新冠肺炎疫情持續，衞生署今（24日）公布衞生防護中心由明日（25日）開始進一步擴展「加強化驗室監測計劃」，將免費冠狀病毒檢測服務逐步涵蓋至英國、歐洲其他國家及美國抵港沒有出現病徵的人士，以盡早識別患者及減低社區傳播的風險。



因應疫情發展，衞生署會擴大對海外入境無病徵人士抽驗病毒的做法，由明日凌晨零時開始會於香港國際機場首先為英國及歐洲其他國家抵港人士提供樣本瓶，以收集深喉唾液樣本進行病毒檢測。獲提供樣本瓶的抵港人士須依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本，並透過家人或朋友將樣本於收集當日早上交回其中一個收集診所。

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衞生署轄下13間指定胸肺科及皮膚科診所於星期一至日上午9時至上午11時收集樣本，有關人士亦可於星期一至五上午8時30分至上午9時30分（公眾假期除外）到部分醫院管理局轄下的普通科門診診所提交樣本。



若檢測結果呈陽性反應，衞生防護中心會盡快通知有關人士，並安排其入住公立醫院接受治療。一般而言，若於交回樣本後的三個工作天內未有接獲通知，即表示其樣本對檢測呈陰性反應，有關人士須繼續接受強制檢疫至檢疫期結束。衞生署促請獲提供樣本瓶的抵港人士務必盡快收集並安排交回其深喉唾液樣本。

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責任編輯：蘇文軒