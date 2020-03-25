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【告別大台】韓毓霞約滿TVB低調離巢　曾主持《體育世界》36年退休告別幕前

娛樂 10:30 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

韓毓霞已約滿TVB。

80年代起已主持《體育世界》的韓毓霞離巢無線，結束跟TVB 36 年的賓主關係。現年56歲的韓毓霞，向傳媒承認已約滿無線，雙方在和平氣氛下達成共識，韓毓霞並稱考慮退休，正式告別幕前。

韓毓霞1979年參選香港小姐入行，自1984年加盟無線並主持《體育世界》，曾七度採訪奧運盛事，包括08年北京奧運，不過前世無綫解散體育組，韓毓霞便沒再任體育節目主持，更有指她近半年在無綫都沒有工作安排。

韓毓霞曾七度採訪奧運盛事。（東星圖片）

古明華1月約滿離開TVB，詳情請看：https://bit.ly/33LHvFT

日前韓毓霞接受媒體訪問，坦承已跟TVB約滿，並不再續約，結束無綫 36 年賓主關係。

韓毓霞主持《體育世界》36年。（東星圖片）

李麗麗低調離開TVB　效力無綫32年，詳情請看：https://bit.ly/3bn0k52

韓毓霞表示其實離開體育組後，她亦有機會演出《BB來了》、《愛．回家之開心速遞》等，但感自己非演戲出身，體育節目亦不復以前聲勢，適逢合約期屆滿，她跟TVB經過幾次接洽，最終她選擇不再續約，惟強調彼此是「和平」分手。

08车韓毓霞夥同麥明詩等主持巴西奧運。（東星圖片）

至於會否輚投其他電視台或其他平台，韓毓霞稱對演藝工作已感工作多年，現時想尋其他方向發展，或會應朋邀請任海外移民公司，但現時疫情肆虐下，她亦要有待觀察，更考慮會退休。

撰文 : TOPick柴犬出動

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