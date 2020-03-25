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【新冠肺炎】南韓外長指廣泛檢測是穩定疫情關鍵　籲各國聯手壓制歧視行為

社會 00:26 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

康京和3月15日接受BBC專訪，分享南韓抗疫之道。

南韓新冠肺炎疫情逐漸緩和，連續多日治癒人數多於新增病例。外長康京和早前接受英國廣播公司（BBC）訪問分享抗疫之道，提到當地疫情似乎受控，廣泛檢測是死亡率低的關鍵，及早發現可最大程度地減少擴散，盡早治療感染者。

康京和表示，南韓已完成268,000次檢測，而大規模檢測是控制疫情擴散以及死亡率低的關鍵。她指，當中國1月中旬公開病毒基因圖譜後，南韓衞生部門與學府機構已立刻投入研究，配合製藥公司迅速生產檢測所需的相關儀器，令整個檢測系統迅速成型，而當局又會透過手機應用程式要求民眾回報健康狀況等。

【新冠肺炎】衞生防護中心明起擴大監測　英美歐洲抵港人士需抽驗病毒

康京和續指，南韓本身擁有健全的醫療體系，加上疫情最初在當地爆發時，政府已表現出處理疫情的高透明度，認為此舉是贏得民眾信任及支持的關鍵。

康京和的言論在Twitter上獲得網民一致好評。

此外，她提及各國政府首要是安撫民眾恐慌的心理，當世衞宣布新冠病毒疫情「全球大流行」後，亞洲包括南韓人在內遭受歧視、言語侮辱，甚至是暴力攻擊，呼籲各國政府有責任採取行動制止，以免影響國際之間的應有的團結抗疫精神。

康京和的言論在Twitter上獲得網民一致好評，大讚南韓抗疫有方，更有英國網民留言笑說希望她能當英國首相。

【新冠肺炎】醫管局員工陣線極度關注首名醫護人員感染 促當局追查染病途徑

記者：蘇文軒

疫情 歧視 南韓 世界衞生組織 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

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