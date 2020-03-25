【新冠肺炎】南韓外長指廣泛檢測是穩定疫情關鍵　籲各國聯手壓制歧視行為

▲ 康京和3月15日接受BBC專訪，分享南韓抗疫之道。

南韓新冠肺炎疫情逐漸緩和，連續多日治癒人數多於新增病例。外長康京和早前接受英國廣播公司（BBC）訪問分享抗疫之道，提到當地疫情似乎受控，廣泛檢測是死亡率低的關鍵，及早發現可最大程度地減少擴散，盡早治療感染者。

康京和表示，南韓已完成268,000次檢測，而大規模檢測是控制疫情擴散以及死亡率低的關鍵。她指，當中國1月中旬公開病毒基因圖譜後，南韓衞生部門與學府機構已立刻投入研究，配合製藥公司迅速生產檢測所需的相關儀器，令整個檢測系統迅速成型，而當局又會透過手機應用程式要求民眾回報健康狀況等。

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康京和續指，南韓本身擁有健全的醫療體系，加上疫情最初在當地爆發時，政府已表現出處理疫情的高透明度，認為此舉是贏得民眾信任及支持的關鍵。

▲ 康京和的言論在Twitter上獲得網民一致好評。

此外，她提及各國政府首要是安撫民眾恐慌的心理，當世衞宣布新冠病毒疫情「全球大流行」後，亞洲包括南韓人在內遭受歧視、言語侮辱，甚至是暴力攻擊，呼籲各國政府有責任採取行動制止，以免影響國際之間的應有的團結抗疫精神。

康京和的言論在Twitter上獲得網民一致好評，大讚南韓抗疫有方，更有英國網民留言笑說希望她能當英國首相。

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記者：蘇文軒