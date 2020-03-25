【今日派口罩】全港23個香港街市中午派10萬口罩 每名學生取10個(現場提早派籌)

今日派10萬個口罩的「香港街市」在Facebook 專頁表示，口罩已送抵「香港街市」全線街市，將於今日3月25日上午11:30派籌，中午12時派發口罩 。



口罩會派給持有效學生證或手冊的幼稚園、小學、中學、大專學生，亦可由家長代領，每人限取1份10個口罩。



(最新安排：為免人群聚集，各街市會提早為現場持學生證/手冊的人士登記學生姓名及派籌。登記取籌後可離開，只需中午12時 - 下午1時返回領取口罩。)

詳情如下：

派發日期﹕2020年3月25日（三）

派發時間﹕11:30am派籌，12pm派發口罩

派發對象﹕幼稚園、小學、中學、大專學生，需出示有效學生證或手冊（可由家長代領）

派發口罩數量：每人限取1份10個口罩（以人頭計算）。數量有限，先到先得，派完即止。



23個「香港街市」派發位置及名額:

沙角市場--名額700位

青衣市場-長發--名額700位

啟田市場--名額600位

慈雲山市場--名額550位

恆安市場--名額550位

香港街市-逸東邨--名額550位

隆亨市集--名額500位

良景市集--名額600位

寶林市場--名額500位

華明街市--名額500位

T MARKET-頌富--名額500位

天瑞街市--名額500位

太和街市--名額400位

本灣市場-小西灣--名額400位

廣源市場--名額400位

寶達市場--名額400位

竹園市場--名額400位

香港街市-寶盈--名額250位

香港街市-大角咀--名額200位

葵盛東街市--名額200位

啟業市場--名額200位

香港街市-順天--名額100位

茵怡市場--名額100位

責任編輯 李志強