【武漢包機】港府兩日包機接載逾日500名湖北港人　再有一名62歲確診湖北港人離世　

▲ 聶德權又澄清， 聲稱4月8日武漢來港高鐵票售罄消息並不正確。（陳國峰攝）

特區政府今日（25日）再派第二批包機，接載滯留在湖北省的香港居民，帶隊的政制及內地事務局局長聶德權出發前在機場表示，今日及明日分別開出兩班航班，接載共超過500名香港居民返港，他們來自距離武漢2至3小時車程的孝感市、咸寧市、黃石市，預計285名港人會今日乘兩架專機返港。

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聶德權指乘坐第二批專機港人，居住地點遠離武漢市，當中16歲以下的小童佔四分之一，部分親人會乘專機前往當地陪同這些未成年人士返港，返港人士亦包括文憑試考生、孕婦、武漢市以外有緊急需要或醫療需要的港人，不過今次行動並沒有包括在武漢市的香港居民。他又表示今次返港人士身處地方的疫情緩和，風險較低，他們返港後只需要接受家居檢疫14天，不需要到檢疫中心。

另外他又提出上星期五，再多一名在湖北確診新型肺炎的香港人離世，患者62歲，其他12名確診港人已全部康復出院。而另一名確診患者、長居武漢市的77歲港人，上月底於當地逝世。

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責任編輯：伍瑋瑋