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【首度露面】伍家謙妻子與某港姐撞樣　首次公開空姐太太樣貌：女人大肚嗰陣最靚

娛樂 10:56 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

伍家謙太太仙氣逼人。

前大台新聞主播伍家謙與曾任職空姐的「阿太」Betty愛情長跑超過10年，二人在2013年結婚。去年12月，伍家謙和太太在Facebook宣布陀孖B。

而一向以來，伍家謙在社交媒體上載太太的合照均以公仔遮樣。近日，伍家謙罕有到妻子的首肯「開樣」，他更立刻把握機會將「炫妻」，大讚懷孕太太漂亮，網民更讚Betty美貌不輸港姐，更有指伍家謙太太似張寶兒。

伍家謙在太太懷孕期間化身司機、鐘點、速遞、送外賣、按摩師、食物糾察員。（取自伍家謙太太Facebook）

伍家謙24小時候命服侍老婆，詳細請看：https://bit.ly/2UeIICK

伍家謙太太首度開樣

伍家謙在個人社交媒體公開阿太側面的照片，並配文：「以前聽人講，話女人大肚嗰陣最靚。我冇諗過靚到咁。」，並標籤「仲要未執相」、「本來唔露面」和「但係話側面加陀b就破例一次喎」。

伍家謙太太仙氣逼人。（取自伍家謙IG）

從伍家謙公開的照片可見，即使懷孕至中後期，阿太依然「肥肚不肥身」，側面更顯阿太輪廓，不少網民留言稱讚阿太「咁靚仲使咩執（相）呀？！」，更指阿太仙氣比港姐更甚。

過往伍家謙都會為太太遮樣。（取自伍家謙IG）

伍家謙為BB棄「單門車」

結婚6年，伍家謙與阿太正準備迎接家庭新成員，為此伍家謙放棄自己多年來的Dream Car。

個性幽默的伍家謙，在得知阿太懷孕的過程亦相當戲劇化，正當他正在車行試心水「單門車」，並準備付錢時，卻收到阿太的來電，表示「得咗！（成功懷孕）」。

伍家謙準備舊照與「小怪獸s」對比。（取自伍家謙IG）

令伍家謙立即向車行經紀表示要轉買車箱比較寬闊的休旅車。

其後阿太忍不住爆料：「（佢）問我單門放唔放到car seat 同bb車。」，看來伍家謙仍念念不忘他本來想要買的「單門車」。

伍家謙離巢後生活精采，詳細請看：https://bit.ly/2JfrUoF

撰文 : TOPick柴犬出動

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