【隔離令】24人違檢疫令轉送禁閉檢疫中心　兒子剪防疫手帶母親大義滅親舉報

▲ 至今有24人違檢疫令轉送禁閉檢疫中心。

新冠肺炎疫情未受控，政府為加強檢疫，規定3月19日起所有外國抵港人士必須接受14天的家居強制檢疫，並戴上防疫電子手帶作為監察之用，但連日來市民都發現戴有防疫電子手帶外出，部分人更剪掉手帶。政府表示，由3月19日至今，共24人因違反家居檢疫令而被轉送到禁閉檢疫中心，當中7人是市民舉報而成功搜獲。據了解，當中更有母親發現其從海外回港兒子剪斷電子手帶，大義滅親報案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日(24日)表示，最近有不少疑似家居檢疫人士違反檢疫令外出，衞生署至今已發出408封警告信，當局亦有向警方尋求協助，將有關人士尋回並送到隔離營。張竹君強調，如有任何人士違反隔離令，一經定罪最高坐監半年或罰款25,000元，是一個嚴厲的罪行。

【新冠肺炎】衞生署至今發出408封警告信 張竹君強調違反檢疫令是嚴厲罪行

其中一名13歲少女外地回港後需接受強制家居檢疫14天，惟少女戴上防疫電子手帶，依然外出在 沙田石門一間餐廳用膳 ，警方隨後在 香港沙田萬怡酒店尋回該名13歲少女，已送往火炭駿洋邨的檢疫中心檢疫。詳悄即睇：【社區播毒】戴電子手環少女到日本餐廳 食客拍片跟足幾條街的士司機拒載

另有不少市民報警舉報違反隔離令人士，其中荃灣一名男子剪走電子手帶，凌晨到附近車仔麵檔食宵夜，隨後被一名路人女子報案。警員到場將男子帶到店外調查，並通知衞生署人員到場處理，職員為男子量度體溫，發現有發燒徵狀，其後由救護車送往仁濟醫院。【隔離令】荃灣家居檢疫人剪手帶落街食車仔麵 相識女路人見狀舉報

據了解，警方至今已接獲多宗有關隔離人士離開寓所的報案，其中有人企圖出境，該名人士出境時被入境處職員發現，於是通知警方處理。另有亦有個案，從海外回港的少年剪斷電子手帶，母親發現後大義滅親報案舉報。

據指，有部分需隔離人士為長者，但因病要看醫生或覆診，外出時被發現而報警求助。事實上，若隔離人士有緊急情況要外出，需先致電衞生署，再等待進一步安排或指示。

不過對於近日有大量人士致電舉報，政府澄清衞生署熱線非作舉報。詳情即睇：【隔離令】政府澄清衞生署熱線非作舉報 建議3個途徑舉報違例者

責任編輯：林卓昕