【恐怖碎屍】美女護士無力還債殺害男醫生　碎屍烹煮一個關鍵令兇案曝光

▲ 美女護士殺人後翌日照上班。

內地廣西發生驚人烹屍案，一名女護士疑因積欠一名醫生債務，將該名醫生勒死，再割下他身上的肉烹煮，沖入下水道企圖滅跡，目前女護士已被捕。

據內地媒體報道，事發於廣西玉林，在玉林市第一人民醫院工作的李姓女護士，因為沉迷賭博，多次向羅姓醫生借錢還賭債，相貌清秀的李女因無力還債，羅男便要求她「肉償」，最初李女答應每周陪睡3晚，但後來一次她向羅男借了20萬人民幣，羅男卻要求李女還債30萬，令她動了殺機。

▲ 李姓女護士因欠債動殺機。（微博圖片）

殺人後碎屍

案發當晚，李女在自己住處用電線勒死醉酒的羅男，為了毀屍滅跡，李女用刀割下他的肉，由於擔心有屍臭，於是將他的肉放入鍋中煮熟後再沖掉，李女翌日仍若無其事地到醫院上班。

不過，李女的舉動造成了社區的下水道淤塞，住戶請人維修時發現許多屍塊，事件最終曝光。警方在李女家中發現兇刀、多桶己煮熟的肉塊及羅男剩下的屍骸，並在化糞池中尋獲大批碎屍塊。

警方指出，羅男是脊柱骨病外科主任醫生，已婚並育有一名讀高中的女兒，李女則單身未婚，然而李女犯案後仍到醫院上班，十分冷靜，目前案件仍在調查中。

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責任編輯：王明芳