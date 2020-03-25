【新冠肺炎】鑽石公主號逾700人確診　郵輪清艙後病毒仍存活17日

▲ 鑽石公主號逾700人確診，郵輪清艙後病毒仍存活17日。

鑽石公主號郵輪早前因爆發新冠肺炎引起全球關注，船上逾700人確診，7人死亡。日本厚生勞動省於3月1日宣佈船上所有人員已經下船。美國疾病管制與預防中心（CDC）23日公佈針對郵輪的調查報告，發現郵輪清艙17日後，在船艙仍發現有新型冠狀病毒存在。

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據CNBC報道，美國疾病管制與預防中心發表的報告指出，鑽石公主號郵輪所有乘客和船員下船後17日，進行消毒程序前，在艙內多種物件仍能驗出新冠病毒，可見病毒在物體表面存活期長。不過，研究人員表示，即使病毒的存活期長，病毒在船上的傳播方式仍待進一步研究。

報告又提到，在鑽石公主號有逾700人確診，當中46.5%的患者在接受檢測時沒有病徵，這解釋了為何在郵輪上會錄得高傳染率。

病毒於塑膠表面可存活72小時

早前美國國家過敏及傳染病研究所、疾控中心聯同當地兩所大學，就新冠病毒及沙士病毒可存活時間進行研究，發現新冠病毒可於不銹鋼及塑膠表面存活長達48小時及72小時。

想了解新冠病毒在不同環境存活時間，請看：【新冠肺炎】一文睇清新冠病毒不同環境存活時間 塑膠表面最長可存活72小時

德國一項研究發現冠狀病毒在不同物質的表面上，可存活2小時到9日，指出有3種物質可在1分鐘內降冠狀病毒的感染力。即看：【齊心防疫】冠狀病毒物件存活時間長達9日 德國研究：3種物質1分鐘內降病毒感染力

責任編輯：羅嘉欣