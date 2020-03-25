【新冠肺炎】樓下住戶確診感染新冠肺炎　42歲男子亦中招疑行同一樓梯感染

▲ 樓下住戶確診感染新冠肺，42歲男子亦中招疑行同一樓梯感染。

新冠肺炎疫情持續，北京一名42歲劉姓男子近日確診感染新冠肺炎，經流行病學調查發現，其樓下住戶早前從英國返京確診，疑劉男與樓下住戶行過同一樓梯而中招。

綜合內地媒體報道，北京市疾控中心副主任龐星火通報，北京首宗境外輸入關聯病例患者是42歲劉姓男子，居於海淀區蘇州街3號大河莊苑。

通報指，該名患者本月10日出現疲勞、發燒等症狀，14日聽說小區內有病例後求診，取藥後回家治療。17日再次發燒服藥，20日晚再次求診，檢測結果對新冠病毒核酸陽性，之後再經血液檢查及抗體檢測等，前日正式確診並被隔離。

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惟患者發病前兩周無武漢、湖北、其他病例持續傳播地區及境外旅行史或居住史。經調查，發現劉男樓下李姓住戶，本月5日由英國抵京，居家隔離觀察，曾於小區內活動和超市購物，3月7日走樓梯到小區辦理出入證，9日發病，11日走樓梯步行至海淀醫院就診，翌日確診。

流行病學調查發現，劉姓患者與李某兩人近期均有行樓梯的情況，認為劉姓男子可能接觸了患者3月11日之前所污染的樓梯環境致病。此外，劉姓男子的家庭密切接觸者僅有妻子一人，目前無相關症狀。

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責任編輯：羅嘉欣

