【新冠肺炎】何栢良：勿再只以半桶水擠牙膏式抗疫　促政府以戒嚴措施阻人群聚集

▲ 何柏良籲港府勿再只以半桶水，擠牙膏式抗疫。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港大傳染病中心總監何栢良今日（25日）於電台訪問中表示，抗疫需要有前瞻的眼界，社區正在隱形傳播方式爆發，如果政府不全線推出戒嚴級別措施，阻止人群聚集，傳播鏈持續爆發的話，估計醫管局的系列會於下星期會崩潰。

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何栢良表示本港應參考英國和德國的做法，以禁止眾集為係大前提，另需要配合其他措施嚴厲防控。他強調最不想看到香港重蹈外國的覆轍，又指出歐美國家及內地至今已超過1萬個醫護人員感染，當中更有40名醫護人員死亡，如香港在不在這幾日內落實禁止聚集的戒嚴級別措施，恐怕會重演03年沙士是醫護人員傷亡慘重的情況。

他指過去一星期共有218宗確診個案，若然戒嚴措施級別再不提升，確診個案持續增加，醫館局的系統將會癱瘓，

勿再只以「半桶水，擠牙膏。」式抗疫，不可以再只提出單一措施，必須實踐一籃子的措施防疫，應以有效防止聚集為大前提。

他又指近日有近18萬香港人從外地地回港，本地亦出現越來越多沒有源頭的感染個案，他們有機會已是第二或第三代的感染者，認為政府應採取有效措施中斷傳播鏈，有見社會現時都聚焦於攜帶家居隔離手帶卻仍偷偷外出的人士，認為該類人士的做法當然有很大問題，但只聚焦以上個案是不足夠的，抗疫需要有前瞻的眼界，不然後果會很嚴重。

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他又提醒特首及議員應考慮推出更厲防疫措施，又指有見醫護都有在網上呼籲市民應為醫護人員留在家中，而醫護則為市民負責上前線治療，故提出正乖乖在家裏接受隔離的學生們可以同樣的以紙牌在網上表達意願，告訴醫護和其他人自己也有乖乖的在家中隔離，以籲更多人同心抗疫。

另一方面，針對外傭勞工，未來二至三個星期應該落實嚴厲的禁聚集措施，有見菲律賓部份城市已經進行戒嚴，應該要禁止外地傭工入境，或要求他們在入境前須先有健康證明，或需先隔離14日進行測試後才可入境本港。

何栢良又呼籲市民現階段除非是要上班、看醫生或購買日常用品，不然都不應該上街。

責任編輯：郭家穎