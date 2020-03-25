【隔離令】屢有戴監察手環人士違反隔離令外出吃飯　香港仔一品魚蛋王貼告示表明不招待

▲ 香港仔一品魚蛋王貼告示表明不招待戴監察手環人士。

新冠肺炎疫情蔓延全球，港府上周四（19日）起，要求從外國抵港人士強制檢疫14天，並戴上電子手環作監察。但近日不斷有網民發現，有不少人從外國回港後違反隔離令，剪斷手帶、外出用餐。有見及此，有食肆在門外張貼告示，聲明不招待戴有監察手帶的人士。

有網民昨日（24日）在fb群組發文並上載相片指，有食店已實行上述措施防疫。從相片可見，有一張印有「香港仔一品魚蛋王」標誌的白色告示上，印有「本店怒不招待擁有監察手帶之人士，不便之處，敬請原諒」的字句，並張貼在食店玻璃門上。

不少網民也留言表示認同食店的做法。有人表示：「要隔離嘅仲周街走真係天怒人怨」。也有人認為：「點止要不招待，直情話會通報衛生署啦！」有人則建議：「安排暫企門外，本餐廳會代為報警」。

近日有多名戴有監察手環人士違反隔離令外出吃飯。本周一（23日）網上瘋傳一條片段指，一名戴有檢疫手戴的女子在沙田石門一間餐廳用膳，警方隨後在香港沙田萬怡酒店尋回該名13歲少女，已送往火炭駿洋邨的檢疫中心檢疫。

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因應疫情嚴峻，大型連鎖快餐店麥當勞昨日（24日）宣布，3月25日至4月7日，所有分店連續兩星期、每日傍晚6時後不設堂食服務，只提供外賣及24小時麥麥送安排，以保障員工及食客安全。

衞生防護中心早前提醒接受家居檢疫的人士切勿違例，如有市民發現發現類似事件，可3個途徑舉報違例者：https://bit.ly/39jg7jT

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責任編輯：王俊賢