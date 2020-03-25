【新冠肺炎】外遊返港5日仍未能啟動程序　機場即日起加強電子手環系統　

▲ 當局亦新增求助電郵和電話短訊途徑，以便相關人士尋求協助。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，港府上周起要求所有外地入境者進行家居檢疫，並需帶上電子手帶以助監察，惟近日網上流傳不少人士違反相關措施。資訊科技總監林偉喬表示，機場即日起加強電子手環系統，從歐美抵港的航班試行；當局亦新增求助電郵和電話短訊途徑，以便相關人士尋求協助。

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林偉喬今早（25日）出席電台節目時指，早前派發的手帶不是智能的，沒有藍牙信號，需與手機應用程式一同使用；而機場今日起會加強電子手環系統，會在從歐美抵港的航班試行，將手環利用藍牙配對手機應用程式使用。只要檢疫人士一剪手環， 或離開手機太遠，應用程式會即時發出訊號通知當局。

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他解釋指，因開始措施的初期人流很多，因此無法逐一為相關人士作安裝應用程式，而現時人流開始減少，當局將在機場為檢疫人士安裝相關的應用程式。他指出，大部分檢疫人士是守規，惟亦有少部分違反檢疫令的人士，衞生署昨日共發出408封警告信，當中有一部分是當局通知署方。

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他續指藍牙手帶存貨有1萬條，下星期起每日會有幾千條供應。他又指現時經機場人士逐漸減少，打算逐步開展在機場幫來港人士直接安裝用程式；他明白有很多人或「未用慣」相關的應用程式因而打電話向當局求助，但由於線路繁忙或令市民無法成功尋求協助，熱線現已增加人手，約有數十人會接聽電話。另因有不同理由而致市民無法啟動程式，例如是所填的電話號碼不清楚、提供家居電話或外地電話等。

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需接受檢疫的黎女士表示，自己在3月21日回港，至當晚半夜時分才收到相關短訊，但一直未能啟動應用程式，曾致電求助熱線，並聽從其指示先刪除應用程式，再用新密碼登入，惟仍未能成功登入，認為整個程序非常麻煩。她指，當局從未聯絡過她，而是她多次多次主動尋求協調，終於可以成功啟動及登入程式。

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她又指，當日與她一同回港的哥哥，惟返港至今已經5天仍未能啟動相關程底，懷疑是當局提供的密碼錯誤，強調自己及家人會做足14天的家居檢疫。

另外，政府資訊科技總監辦公室發言人今日亦宣布，為加強支援接受檢疫人士應用「居安抗疫」流動應用程式，接受檢疫人士可利用新設的電郵和電話短訊途徑尋求協助，將其姓名及聯絡電話電郵到shs@ogcio.gov.hk，或將姓名以電話短訊傳送至5394 3388，當局將有專人聯絡及跟進，市民亦可致電熱線5394 3150。當局亦會再度發送電話短訊，提醒尚未啟動應用程式的人士盡快啟動程式，以進行監察。

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責任編輯：郭詩詩