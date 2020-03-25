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【開心速遞】廢青安力拒Bonnie獻初夜　安仔繼任做下一個譚道德

娛樂 11:41 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

安仔與Bonnie演繹最美好愛情的模樣。（Instagram圖片）

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，昨晚劇情講到Bonnie（林凱恩飾）無意中發現父母婚前懷孕，Bonnie有感二人只是口裏提倡道德的偽君子，故離家出走到男朋友安仔（周嘉洛飾）家中。

房內，Bonnie更主動向安仔獻身，指為何二人的父母可以，但他們不可以。不過，正人君子安仔並無因此乘人之危，更指Boonie只是意氣用事，而且在婚後才發生關係較為合適。

安仔被網民稱讚是最好的男朋友。（Instagram圖片）

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安仔展現暖男一面

Boonie為父母的事氣在心頭，更向安仔落淚哭訴。而平日以「廢青安」聞名的安仔，就表現出暖男一面安慰她，終令Bonnie破涕為笑，並原諒父母。

林凱恩在個人Instagram貼出劇照，並寫道：

理智的人衝動起來比誰都任性。最好的愛情是無論事情是好還是壞，他／她也會懂得用最適合的方式對待彼此，一起走下去。

這個世界沒有百分之百完美的人，但五十加五十或許會大過一百，沒有一課教我們怎樣當好別人的父母，女兒，情人，全都是一步一步走來，愛是包容。

Bonnie因為與父母吵架，而衝動地向安仔獻身。（《開心速遞》截圖）

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安仔真有道德

安仔與Bonnie演繹出「愛情最好的模樣」，網民都大讚：「雖然安仔在智慧方面差了一點點，但他真是一個好好的男朋友，又單純又孝順，每次在Bonnie最脆弱的時候，安仔都是非常可靠。」

另外，亦有網民笑指安仔在Boonie面前如此克制理性，原來他才是真正的譚道德。更有網民笑指安仔是否同性戀，他的真愛可能是好友朱凌凌（吳偉豪飾）。

安仔與Bonnie在《愛．回家之開心速遞》可說是一對非常穩定的CP，偶爾有吵架鬧分手的情節，但二人都深愛著對方，演出都非常受觀眾歡迎。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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