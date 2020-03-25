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【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】

娛樂 11:53 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

受疫情影響，譚俊彥的食店需要轉型賣凍肉及做外賣生意。

TVB劇《法證先鋒IV》多位演員大騷喊功，繼黎燕珊、林子超、吳卓衡、楊玉梅等在《法證先鋒IV》爆喊後，劇中飾演硬漢的譚俊彥也《法證先鋒IV》揮男兒淚，與袁潔儀的真誠對話對手戲感動人心。

而在戲外的譚俊彥為食店老闆，受到疫情影響轉型賣凍肉及做外賣為主，作為好老闆的他沒有削減任何福利，與員工一起共度難關。

（《法證先鋒IV》截圖）

昨晚（24日）播出的《法證先鋒IV》講述碧姐（袁潔儀飾）發現多年來一直誤會弟弟（譚俊彥演），姊弟坦誠相對更齊齊落淚。

不少網民大讚譚俊彥的演技有進步，並指演技出色的袁潔儀帶動他一起流露感人的姊弟情。

袁潔儀歷三度流產之痛，詳情請睇：https://bit.ly/2UCqbyX

煒哥爆醫生男友細心回應再婚傳聞，詳情請睇：https://bit.ly/2UCgD74

譚俊彥餐廳變招

譚俊彥戲內外都同樣重情義，他在去年與友人在土瓜灣經營西餐廳，惟現時受到新冠肺炎疫情影響，以致餐廳生意大跌。

面對疫市，譚俊彥與友人決定轉型售賣凍肉，並做外賣生意為主。

譚俊彥去年跟友人合資西餐廳。（取自Facebook）

好老闆譚俊彥顧及員工感受，指縱然如今經營困難，但沒有削減任何福利，與員工一起捱過難關。

此外，原定於3月底北上開工的譚俊彥已將工作押後，並表示會認真考慮在內地工作的計劃。

究竟Emma是否殺袁氏夫婦的真兇？詳情請按此

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh

撰文 : TOPick柴犬出動

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