【法證先鋒IV】譚俊彥西餐廳疫市變陣賣凍肉+外賣 「郭Sir」內心戲騷演技展柔情【有片】
娛樂 11:53 2020/03/25
TVB劇《法證先鋒IV》多位演員大騷喊功，繼黎燕珊、林子超、吳卓衡、楊玉梅等在《法證先鋒IV》爆喊後，劇中飾演硬漢的譚俊彥也《法證先鋒IV》揮男兒淚，與袁潔儀的真誠對話對手戲感動人心。
而在戲外的譚俊彥為食店老闆，受到疫情影響轉型賣凍肉及做外賣為主，作為好老闆的他沒有削減任何福利，與員工一起共度難關。
昨晚（24日）播出的《法證先鋒IV》講述碧姐（袁潔儀飾）發現多年來一直誤會弟弟（譚俊彥演），姊弟坦誠相對更齊齊落淚。
不少網民大讚譚俊彥的演技有進步，並指演技出色的袁潔儀帶動他一起流露感人的姊弟情。
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譚俊彥餐廳變招
譚俊彥戲內外都同樣重情義，他在去年與友人在土瓜灣經營西餐廳，惟現時受到新冠肺炎疫情影響，以致餐廳生意大跌。
面對疫市，譚俊彥與友人決定轉型售賣凍肉，並做外賣生意為主。
好老闆譚俊彥顧及員工感受，指縱然如今經營困難，但沒有削減任何福利，與員工一起捱過難關。
此外，原定於3月底北上開工的譚俊彥已將工作押後，並表示會認真考慮在內地工作的計劃。
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撰文 : TOPick柴犬出動