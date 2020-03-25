【齊心抗疫】蔡卓妍鍾欣潼全副裝備乘機返港　關智斌不介意被獵奇：做好本份

▲ 關智斌表示全副武裝希望能保護自己及身邊人。

受到新冠肺炎疫情影響，早前因趕拍網劇《女法醫JD》的藝人「阿Sa」蔡卓妍、「阿嬌」鍾欣潼、「Kenny」關智斌、陳家樂、何珮瑜及黃德斌滯留馬來西亞終於回港，眾人更借在劇中的法醫戲服防疫，以重裝造型上機返港。

▲ 「阿Sa」蔡卓妍、「阿嬌」鍾欣潼、「Kenny」關智斌、陳家樂、何珮瑜已回港。（東星圖片）

防疫功夫做足

網劇《女法醫JD》原定在4月中完成拍攝，卻受到新冠肺炎疫情而停工，阿Sa更滯留馬來西亞期間開發剪頭髮技能。最後眾人決定回港「避炎」，更準備口罩、白色保護衣和保護面罩，到港後亦配合14日家居隔離並戴上電子手帶。

▲ 阿Sa防疫準備充足。（東星圖片）

阿Sa更表示身穿的白色保護衣為《女法醫JD》的戲服，幸好有劇組的體諒才能夠有足夠裝備上機。為了減低感染機會，眾人在4小時的機程中沒有解開裝備進食、飲水及如廁。

汪明荃呼籲隔離人士遵守檢疫令，詳細請看：https://bit.ly/2xp4RFc

▲ Kenny希望保護自己減輕前線人員工作量。（東星圖片）

為了應付在家隔離14天，阿Sa和Kenny表示已購買跑步機，準備留在家中做運動。據悉英皇亦為旗下藝人購入新冠肺炎快速測試產品，以確保他們安全。

Kenny IG剖白

回家後的Kenny不忘在instagram向粉絲報平安，認為自己「遊牧生活過得久了，可以躺在家中的床是幸福的」。

▲ Kenny已帶上手帶。（關智斌IG圖片）

不過Kenny在回程香港的途中，因為穿上全套防疫裝備，卻惹來同機人員的奇異目光，令Kenny感性發文解釋，準備只是為了減輕前線人員的辛苦。

Kenny全文內容如下：

得悉可以回家之後，開心之餘又帶點要坐飛機的緊張，連身防護衣、護目頭盔、口罩、手套、消毒用品一一準備妥當。



上機前減少進食，基本上四個小時旅程都沒有離開過座位；穿上舊衣服，在進入家門口之前就可以扔掉；回家再全身消毒和做快速測試。終於可以安心睡。

可能由於裝備太充足的關係，旅程中也被人投下一些奇怪的目光，甚至經過我們旁邊扮咳嗽再避開，也有不停舉機拍攝當成獵奇攝影。



但我一點都不覺得尷尬和羞恥，如果可以保護到自己，保護到身邊的人，減輕前線人員的辛苦，即使要穿着得像怪人般誇張，我也在所不辭。

不介意當動物大觀園，只求那幾位拍照的龍友，請你們至少都。

為自己，為別人可以多做一步！

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