【法證先鋒IV】《法證IV》結局篇第29集劇情預告　高靖遇害倒臥血泊

▲ 《法證先鋒IV》

《法證先鋒IV》由黃浩然、李施嬅、譚俊彥、陳煒、湯洛雯等主演。結局篇第28集講到，嘉美捲入袁氏夫婦凶殺案，Emma卻發現了凶刀....

第29集（26/3）

家希翻看李秋照片，發現婚紗秀命案可能與Emma有關，向輝煌通報，輝煌卻指出Emma突然到警署自首…

Emma帶同證據，供出行兇動機及過程，高安不相信Emma是兇手，必另有內情，家希認為高安受主觀感情影響，氣氛僵持不下…

輝煌決定當面質問慧明迴避自己原因，慧明解釋清楚，輝煌無法接受。

輝煌在追逐一名犯人時，慧明意外捲入其中，輝煌奮身勇救，有所領悟，決定從慧明身邊毅然引退…羈留室內，Emma憶起與Michael最後的對話，不禁黯然落淚。

Michael亦為了Emma，決定離開香港…

高安從徐意身上得到啟發，洞悉案情疑點，成功證明Emma清白，肯定真兇另有其人。

高安來到Emma家中，竟發現高靖倒臥於血泊之中！

究竟Emma是否殺袁氏夫婦的真兇？詳情請按此

更多《法證先鋒IV》報道請睇：http://bit.ly/2x49hBh