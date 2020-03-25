【新冠肺炎】《神奇女俠1984 》延至8月14日美國上映 Gal Galdot：期盼光明的未來

▲ DC電影《神奇女俠1984》將延期至8月14日在美國上映。

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，早前已有多套原定於3及4月上映的電影，包括施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演的Marvel新作《黑寡婦》（Black Widow）宣佈延期。

今天就輪到由姬嘉鐸（Gal Galdot）主演的DC年度大片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）宣布由原定6月5日上映，延至8月14日在美國上映。

▲ 《神奇女俠1984》部分場面用IMAX70 MM攝影機拍攝。

《神奇女俠1984》女主角姬嘉鐸及導演Patty Jenkins在華納兄弟電影公司宣佈了把該片延至8月14日在美國上映後，都分別在個人社交平台發文。

姬嘉鐸在IG說：「在這黑暗又艱難的時期，我期盼有一個光明的未來，讓我們可以再次分享電影的力量。《神奇女俠1984》映日期已改為2020年8月14日，我希望大家都平安。」

導演Patty Jenkins就指出，這部片是為大銀幕而拍攝的。在這個艱難時期，影院經營者和很多行業的營運者一樣要抗疫求生，期望未來有更美好的光景。

美國疾病管制與預防中心3月中發出指引，呼籲美國於未來2個月應取消所有50人以上的活動，而美國許多州份的戲院都被勒令關閉。



至於早前迪士尼原定於5月1日（香港為4月30日）上映的《黑寡婦》，3月18日就布宣布押後上映日期，至今仍未有確實日子。