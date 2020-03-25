【自私大媽】大媽搭城巴摘菜心放置巴士椅子上　網民指防疫意識低︰帶病菌毒害家人

▲ 近日本港有名大媽乘巴士時摘菜，網民擔憂食物放在病毒溫床的車廂內，害己害人。

新冠肺炎全球大流行，密封冷氣公共交通工具更是病毒的溫床，為己為人，乘客乘車時務必戴上口罩，而觸碰扶手、坐上座椅後，更宜即時消毒雙手及衣物。近日，本港網民在網絡發布一段短片，見一位大媽長者乘坐巴士，竟然即場摘菜心放在旁邊座椅上，發帖網民希望提醒大眾多提醒家人勿這樣做。

有名網民昨日（24日）在Facebook群組「將軍澳主場」發布一段5秒的影片，影片中拍攝一位乘坐城巴的女士，網民刻意避開沒有拍到她的樣貌，對方疑似是上了年紀的大媽坐在關愛座，她買了大量餸菜，將布袋及2袋載有香蕉及蔬菜的膠袋，掛在前方的扶手。而她的大腿上就放了一袋菜心，即場在巴士上摘菜。

巴士上摘菜心

巴士大媽旁邊沒有乘客，她將摘好的菜直接放在旁的座椅上，已摘好的菜心是沒有任何膠袋或器皿盛載，曝露於公共巴士車廂中。

發帖網民不是要公審，只是想溫馨提示大家，拜托做多一點點以減輕醫䕶的壓力︰

我不是想講甚麼壞話，只想大家提醒一下長輩，現在疫情嚴峻，避免把食物放於公眾地方

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呼籲加強衞生意識

網民對此有不同評語，表示曾經見過有巴士乘客摘菜，有感是否需要如此分秒必爭？另有網民表示會弄髒座椅影響他人之外，亦害了自己及家人。批評留言包括︰「搣好嘅菜放係可能已有病毒嘅座椅上，帶病菌回家」、「媽媽在幫手播毒禍害家人」、「佢染病唔緊要， 但呢個時勢會增加前線醫護人員負擔」、「唔通佢返屋企用滴露再洗菜」等。

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巴士車廂內病毒可飄浮4.5米

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒在電視節目中指出，公共交通工具由於人流多，且部份是密封冷氣車廂，播毒風險高，在密閉的冷氣巴士車廂內，病毒可以飄浮至4.5米。黃醫生建議回家後，尤其乘坐公共交通後，要先將雨傘、鞋子脫下放在門外，避免帶進門，隨身攜帶的手提袋，則應用棉質布加上酒精、消毒水擦乾淨。

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責任編輯︰王俊賢