【大學疫情】哈佛校長夫婦確診新冠肺炎　校內18名教職員同確診

▲ 美國哈佛大校長夫婦宣布確診新冠肺炎，校內另有18名教職員確診。

新冠肺炎疫情嚴峻，截至今日（25日）早上美國有44,183確診，544人死亡。美國哈佛大學（Harvard University）校長Lawrence Bacow夫婦亦宣布確診新冠肺炎，校內另有18名教職員確診。校長指自3月14日在家工作，已很少與其他人接觸，未知感染途徑。

上周出現病徵

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，哈佛校長Lawrence Bacow和太太Adele Fleet Bacow於昨日（24日）發表聲明表示，他和太太從上周日開始出現新冠肺炎病徵，包括咳嗽、發燒、發冷和肌肉酸痛，並在本周一向醫生求診。

他們昨日經過測試後確診新冠肺炎，得知確診結果後，他們已盡快發聲明向外界公布消息。

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未知感染途徑

哈佛校長指他和太太自3月14日在家工作，已很少與其他人接觸，不確定他們是如何受感染。二人將在家隔離兩周，把握時間休息及康復身體。他寫道︰

幸運地我擁有一支強大的團隊，隨著我和太太專注於休養治療，接下來幾周我的同事將身負重任。

他又指這種病毒能輕易令人病倒，呼籲大家時刻保持警惕，並遵守指引與人保持社交距離。

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18名教職員確診

此外，據《哈佛大學校報》（The Harvard Crimson）報道，哈佛健康服務部稱截至昨日（24日）下午，哈佛已有18名教職員確診。本月初，哈佛已宣布轉為網上課程，並要求學生離開校園，同時安排部分教職員在家工作。

責任編輯︰駱秀玲