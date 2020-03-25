【燒傷危機】酒精搓手液「隱形火」潛在燒傷風險　化學老師實測拆解紙巾燃燒之迷

▲ 化學老師拆解酒精搓手液「隱形火」。

新冠肺炎疫情持續，不少市民都會常備酒精搓手液消毒，但使用酒精搓手液時，要注意周圍一定不能有火種！近日網上瘋傳一條酒精搓手液「無火」燃點紙巾的影片，令人關注使用後會否容易燒傷！

從影片可見，有人先用打火機燃點酒精搓手液，但「燃點不起來」，看不見火種。但隨後再將紙巾放近酒精搓手液，紙巾卻忽然會燒著。到底為什麼「沒有火種」的酒精搓手液，會忽然可燃點起紙巾？

TOPick就此訪問Chemsir李偉瀚，Chemsir亦親自實測，拆解紙巾燃燒之迷。

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Chemsir先使用含70% 乙醇的酒精搓手液，然後用打火機燃點。同樣，酒精搓手液表面看似沒有火焰，但當熄燈後，就可見到酒精搓手液其實有藍色的火焰，一直在燃燒中。

Chemsir解釋，藍色火焰又稱無光焰 （non-luminous flame）。由於乙醇酒精屬優質燃料，可達致完全燃燒 （complete combustion）。但抹手紙並非優質燃料，所以放近時會發生不完全燃燒 （incomplete combustion），並呈現黃色火焰 （yellow flame）。

由此可見，使用酒精搓手液時要注意旁邊不能有火種，酒精屬易燃物品，萬一接觸到火種便容易燒傷。此前內地亦發生過多宗因噴灑酒精消毒，然後接觸火種發生爆炸燒傷的個案，故此大家使用酒精消毒產品時務必小心。

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不過，Chemsir也提醒，在正常使用情況下，只要將酒精搓手液均勻塗抹在手上及空氣流通，一般酒精會在2、3分鐘內揮發。

記者：楊宛茜