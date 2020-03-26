【法證先鋒IV】秋姐患認知障礙症恐遺忘往事　8項徵狀自測有否患上腦退化症

▲ 職業治療師文紫瑩指出，在香港有認知障礙的多為65歲或以上，少於65歲的患者稱為早發性認知障礙。

電視劇《法證先鋒IV》今周進入結局篇，劇集收視高企，其中角色秋姐（謝雪心飾演）發現自己患有初期認知障礙症（腦退化症）後難以接受，怕自己忘記重要的事情及最疼愛的人，非常催淚。事實上，腦退化的徵狀並非單單是健忘，生活中有不少蛛絲馬迹，不得不留意。

基督教家庭服務中心智活記憶及認知訓練中心一級職業治療師文紫瑩指出，在香港有認知障礙的多為65歲或以上，少於65歲的患者稱為早發性認知障礙。

年齡群中，65歲長者會中有5%-8%會患上認知障礙症、逾80歲的人口更高達20%-30%，年紀愈大，患上此症風險相對愈高。2009年曾有統計，香港約有103,000人患有認知障礙症，估算至2039年，患者會增至33萬。

▲ 職業治療師文紫瑩接觸最年輕的認知障礙症患者年僅40歲，屬中風後的血管性認知障礙症。（陳智良攝）

認知障礙3大種類

阿爾茲海默氏症

最常見的類型，佔了香港腦退化症個案總數的三分之二，患者50歲或以上居多，患者的退化是漸進式。

血管性認知障礙症

第二常見的類型，約佔腦退化症個案總數的3成，患者主要因腦中風或血管疾病，導致積聚性腦部損壞所致。

其他：散播性路易氏體認知障礙症、亨廷頓舞蹈症、額顳葉認知障。

認知障礙症的徵狀，「無記性」是其一，其實尚有其他表徵，如初期為對平日熱愛的事物失去興趣，如過往愛與鄰居打牌，現卻愛留在家中。事實上因有認知障礙症，導致思考退化難於應付。又愛重複講相同說話，並非「長氣」而是忘了自己早已說過甚麼，例如有長者一日多次致電子女是否回家吃晚飯。

初步自我測試

AD8 是一項自我測試的篩選工具，用以對認知障礙症作出初步評估，以下8題中有2題或以上情況，必須加以留意，宜找專業人士再作評估：

1.判斷困難，例如無法下決定、判斷出錯、難以決定財務安排、思考出現問題等。

2.對活動或嗜好的興趣下降。

3.相同的問題、故事和說話不斷重複。

4. 學不會或很難才學會使用工具、設備和儀器，例如電腦、音響、微波爐和遙控器。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理財務變得困難和吃力，如計算銀行帳戶的收支、報稅和繳費。

7.記不住正確的約會、看醫生時間。

8.日常出現思考或記憶問題。

認知儲備如儲錢

有關認知障礙症的非藥物治療，坊間種類眾多，傳統有現實導向、懷緬治療，較新的有虛擬實境（VR）訓練方法，智活記憶及認知訓練中心則主要採用認知刺激治療（Codnitive Stimulation Therapy，CST），由英國引入，訓練內容共18個元素分為14個主題，包括：體能活動、聲音、童年往事等結合認知訓練。文紫瑩說CST在訓練患者認知能力之餘，也充滿樂趣，這樣他們才有興趣參與。

▲ 長者勤做運動、減少三高風險、活用腦筋能減少患上認知障礙症風險。（iStock）

很多人認為認知障礙症都突如其來，究竟能否預防？

我們要有『認知儲備』，如豬仔錢罌般儲存，只是儲的內容是勤做運動、減少三高風險、活用腦筋。

多動腦筋的例子是，如看完新聞報道，可與家人、朋友繼續討論相關內容，增加思維刺激。此外，學習新的語言、參觀博物館、到圖書館借閱未看過的書種，都有助刺激腦部思維。

記者：周美好