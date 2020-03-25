【柴犬被虐】柴犬Cafe情況惡劣狗仔被困細籠　老闆否認虐狗：我晚晚瞓得著 【有片】

▲ 柴犬Cafe被爆情況惡劣，狗仔被困細籠，老闆否認虐狗。

香港近年有不少cafe以「柴犬」做主題，但早前有柴犬cafe前員工爆料，可見柴犬平日生活環境惡劣，被困在細籠，還出現籠疊籠的情況！《東張西望》23日播出的節目中成功聯絡到店主，店主卻否認指控，更表示：「我賣咗13年狗，我晚晚瞓得著」。

與糞便同眠同食

據了解，涉事cafe有兩間分店，分別位於銅鑼灣及何文田，店主同時經營寵物店及狗酒店。《東張西望》聯絡到前員工朱小姐，她表示cafe內情況非常惡劣，每天早上回去會看到柴犬「踩晒屎」，就連飯兜、水兜都滿佈排泄物。如果最上層的柴犬肚瀉，會有可能流至下層。

▲ 前員工爆料店內的柴犬與糞便同眠同食。（圖片來源：影片截圖）

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朱小姐表示曾向老闆反應問題，但不獲受理，老闆僅指示如果肚痾，就先將牠們困入房內，「痾清痾淨先放返佢地出黎」。夏天亦關上冷氣，只開風扇予8隻狗。她直斥：

作為一間寵物店、狗cafe老闆，既然當柴犬係搵錢工具，會唔會俾多啲心機照顧佢呢？

前員工：沒有愛心可言

另一名前員工陳小姐也表示，在收舖之後，柴犬會被關入暗房內，房內的籠子疊高至4至5層，有時狗隻會在最高層掉下來，一日要關11至12小時：

佢哋見錢開眼，唔會有愛心可言，同愛心呢兩個字扯唔上關係。

▲ 柴犬被困在籠子內，未能伸直四肢，籠子更被疊高。（圖片來源：Facebook）

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老闆理直氣壯：我晚晚瞓得著

面對前員工的指控，寵物店舖負責人陳先生一一否認，表示是前員工不滿被解僱造謠攻擊。他解釋店內有其他位置放置狗隻，只是員工比較懶惰，沒照公司指示放在適合的位置，又指：

我賣咗13年狗，我晚晚瞓得著。

▲ 陳先生指店內有其他空間放置狗隻，是員工疏忽才會放進窄小的籠內。（圖片來源：影片截圖）

有網民要求老闆公開店內的CCTV，他表示已經報警，證實是將狗放入籠入的人犯法，將一隻大狗放在窄小的籠內，再指控公司環境惡劣。CCTV亦已由警方跟進，不方便公開。對於有人質疑店內的柴犬吃不飽，他就回認：

我哋嘅狗糧有贊助，唔會食唔飽，只有佢唔食。

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責任編輯：黃俊賢