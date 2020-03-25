【球王被捕】朗拿甸奴酒店式坐監開BBQ生日會　孝順「細哨」每晚堅持與單親母傾電話

▲ 「細哨」朗拿甸奴涉嫌用虛假護照被捕後，得到獄方酒店式待遇，每晚更特准他與媽媽傾電話。

已退役的巴西一代球王「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho），早前與哥哥涉嫌使用虛假護照，在巴拉圭被捕，成為落難球王。不過，巴拉圭獄方厚待細哨，讓候審的他享有酒店式待遇，包括入住設冷氣和電視機的獨立囚室、可以BBQ燒烤，還特准每晚與媽媽傾電話。日前獄方更為細哨開辦BBQ生日派對，送上生日蛋糕賀細哨40歲牛一！

據《ESPN》報道，細哨和49歲哥哥在獄中住得舒適，巴拉圭監獄獄長Blas Vera曾向傳媒表示，這位一代球王很快適應獄中生活，而且精神不錯，「正如你在電視上看到他一樣，經常笑容滿面。」

▲ 細哨成為囚友的偶像，吸引很多囚友一睹球王風采。（twitter圖片）

連巴拉圭內政部長Euclides Acevedo也形容，細哨的獄中待遇「幾乎有如酒店一樣」。

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獨立囚室有冷氣及電視機

細哨與哥哥雖然與其他囚犯共用浴室，但獲安排入住的獨立囚室設有冷氣和電視機。餐飲方面也有巴西人至愛的BBQ燒烤，毋須擔心要食淡而無味的食物。連細哨日前40歲生日，獄方甚至為他安排BBQ生日派對，還送上一個放有其照片的生日蛋糕。

▲ 獄方向細哨送上蛋糕賀40歲牛一。（twitter圖片）

細哨成囚友偶像忙簽名

消息人士亦向《ESPN》透露，細哨在獄中的生活頗寫意，每天只有兩項「工作」，上木工課堂及跟獄卒、囚友一齊踢波，細哨會教導一些招式，吸引很多囚友一睹球王風采，當正細哨是偶像，更拿帽子、衣服和波鞋給他簽名，而細哨與囚友亦相處融洽。

在twitter亦有相片和片段流出，穿上白色背心底衫的細哨，參與了一場5人足球賽大勝11比2。

▲ 細哨待母至孝，以報答媽媽獨力湊大他。（Ronaldinho's IG圖片）

細哨最不放心曾患癌媽媽

細哨在獄中還享有限時上網福利，可以透過WhatsApp打電話聯繫外界，而細哨將大部分時間留給媽媽。消息人士稱，細哨入獄最放心不下的就是媽媽，堅持每晚致電媽媽問候。

現年70歲的細哨媽媽Miguelina Elói Assis dos Santos是癌症康復者，自細哨8歲起，因丈夫急病離世，要獨力照顧細哨和哥哥，母子感情非常深厚。去年10月細哨媽媽70大壽，細哨為媽媽舉行盛大派對賀壽；早年他贏得金球獎榮譽時，也與媽媽一同分享榮譽。

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責任編輯︰林綺玲