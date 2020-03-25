【港產口罩】PFE+BFE高於 95%+3層外科口罩　Dr. Mask口罩博士5月投產成人及小童接受預訂

▲ Dr. Mask口罩博士5月投產成人及小童每個$2.4。

新冠肺炎肆虐，口罩供應緊張，再有香港口罩品牌加入生產港產口罩行列。由一班香港人開設的「口罩博士Dr. Mask」將加入生產口罩，3層耳帶式抗菌過濾（PFE BFE）能阻擋≥95%病毒、細菌及飛沫，定價$120一盒(50個)，預計5月起開始出貨。

據「口罩博士Dr. Mask」fb表示，口罩博士Dr. Mask由一班熱愛香港的朋友合作開創的品牌，專門生產口罩（Face Mask ）。口罩博士Dr. Mask是以服務社會為己任的社會企業，提供專業訓練及就業機會給聽障、視障及少數族裔朋友，並建立無障礙生產空間。

口罩博士Dr. Mask會優先配貨給慈善機構及學校，並鼓勵善長以1:1配對捐贈口罩給有需要人士。

至於口罩博士Dr. Mask生產的口罩，規格如下：

3層耳帶式抗菌過濾（PFE BFE）能阻擋≥95%病毒、細菌及飛沫

香港製造，達ASTM Level 1 ，獨立包裝，無塵空間ISO 8 生產

售價$2.4一個 ，50個一盒@$120

訂貨最少一萬個（200盒@$24,000），包本港送貨，訂10萬個9折

三款：成人（175mm）、7-14歲（145mm）及3-7歲（125mm）

送貨：5月起，或訂單確實後30天內

付款：送貨前14天內

口罩博士Dr. Mask續指，口罩將於5月4日開始投產，5月5日根據訂單確實先後送貨，個別送貨日期將以電郵正式通知。由於訂單頗多，故此較後訂貨者，可能要5月底至6月才獲送貨。落單時毋須付款。送貨前兩星期才付款。而5月亦會進行產品驗證。

解構公司背景

口罩博士Dr. Mask亦於fb自我介紹公司管理層，包括來自社會企業界的凌浩雲先生，曾協助多家社會福利機構成立社會企業，幫助殘障人士就業。另外包括於在紡織界有廿多年經驗的鄧煜權先生，目前是紡織公司董事總經理。潘麗瓊小姐為資深傳媒人、快樂書房總編輯及創辦人。至於董事局主席則由丁午壽先生出任。

責任編輯：林卓昕

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