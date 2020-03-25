買豉油變頭抽？高CP值之選

所謂「開門七件事」，哪怕你是下廚能手，抑或不擅長煮食，相信調味架上總有一支豉油。豉油，的確在廚房舞台上扮演相當重要的角色。可是，對於一支一家大小日日吃下肚的豉油，大家又有多少認識？一文教你究竟甚麼是「頭抽」，兼如何揀選一支性價比高的豉油，順便分享3款懶人必備食譜。

生抽VS老抽

豉油一般分為生抽及老抽，生抽是由黃豆和麵粉作主要原料，經發酵後提取而成，老抽則是在生抽基礎上加入焦糖煮製而成，色澤相對較深。前者味帶鹹鮮，主要用來烹調家常料理，為食材調味及提鮮，亦可以用作蘸點；後者則主要為食材添上顏色，鹹味較輕而微甜，多與生抽搭配使用，常用於燜、煮、紅燒等口味較重的菜式。

頭抽如頭泡茶葉 味道最濃郁

頭抽其實是生抽的一種，屬上等生抽。「頭抽」，顧名思義，就是指以鹽水混合其他原材料一起發酵後，首輪被抽取出來的豉油。也正因如此，每缸豉油只有一次提煉頭抽的機會，所以份外珍貴。相對一般生抽，頭抽味道特別濃郁，鮮味更重，就如沖泡的茶葉一樣，首輪沖出來的茶味道一定是最濃郁，後數輪的茶味道自然較淡。

廚房必備：全能頭抽性價比高 食譜推介

要揀一支性價比高的豉油，要看價錢、質素及用途。普通生抽的價錢買到頭抽質素就最精明，最好一支頭抽可以醃肉、炒菜、調味、蘸點及煮出不同菜式，方便又慳地方！

坊間可符合高性價比要求的頭抽不多，竟發現李錦記特鮮生抽符合要求！它精選優質非基因改造大豆為主要材料，以傳統古法天然釀造。由於用上頭遍抽取的豉油，李錦記特鮮生抽的色澤尤其紅潤，豉味特別香濃四溢。無論醃肉、炒菜、調味以至蘸點，都可以為菜式倍添鮮味。加上它不加防腐劑、不加人造色素、不加味精，可以食得天然健康又安心。

▲ 烹調時，加入李錦記特鮮生抽可突顯食材的鮮味，令菜餚的味道更有層次。

有一支高質豉油在手，當然要大派用場，以下這道菜式「杏鮑菇蘆筍竹笙卷」又簡單又好味，大家不妨試試，立即去片：

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唔知煮咩好 超過450個食譜大全

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