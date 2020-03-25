【TG N號房】資優生主腦移送檢方期間發燒　自稱患新冠肺炎接受病毒檢測

▲ 趙主賓自稱患新冠肺炎接受病毒檢測。

南韓近日爆發Telegram「N號房」聊天群組案件，威脅受害者拍攝性愛影片，吸引26萬網民在Telegram成為付費會員觀看片段。事件曝光後，25歲主腦趙主賓（音譯）日前被捕，並於今早（25日）移送檢方。有南韓媒體傳出，他因自殘受傷送醫後出現發燒症狀，並接受新冠肺炎病毒檢測。

據韓國媒體報道，警方今早將趙主賓移送檢方，據當地警方透露，趙主賓早前被捕後，曾在警署拘留所內企圖自殺受傷，因此他今早現身時戴著頸箍，頭上亦貼有膠布。

▲ 趙主賓接受訪問時未有戴上口罩。（影片截圖）

趙主賓見記者時，押送他的警員均戴上口罩，然而趙主賓卻未有戴口罩，他就「N號房」事件公開道歉，並向所有受害者謝罪。

謝謝你們停止我惡魔般的生活。

隨後，趙主賓被送院治理期間，出現發燒等症狀，他更自稱是新冠肺炎的患者。隨後他接受病毒檢測，最終被判定為陰性。不過，他發燒的消息傳出後，負責調查他的首爾地方警廳，緊急封層檢查，與他接觸過的相關人員，都被隔離檢測。

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責任編輯：林愛娜