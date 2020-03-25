【新冠肺炎】日本老牌諧星確診新冠肺炎　志村健情況嚴重需靠呼吸機維生

▲ 日本演藝界首宗新冠肺炎確診個案的患者為現年70歲的老牌諧星志村健。

日本演藝界確診首例新冠肺炎！現年70歲的老牌諧星志村健，近日出現發咳嗽及發燒等症狀，肺部亦出現陰影。志村健在周末左右入院，但病情已非常嚴重，需要靠呼吸器維生。

據志村健所屬事務所表示，志村健17日已感疲倦並在家靜養，19日出現發燒及呼吸困難等症狀。隔天，他經醫師判斷，被診為重度肺炎，送往都内醫院治療。23日，他經新冠肺炎測試後，結果呈陽性，目前感染源不明。

▲ 志村健成為首位日本演藝界確診新冠肺炎的患者。（網上圖片）

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他的病情頗為嚴重，現時需要依靠人工呼吸器為生，他的哥哥及經理人都正陪伴在側。而在17日至20日間，由於他在家休息，接觸者不多，而他們亦正接受居家隔離中。

志村健已年屆70歲，過往的身體情況不佳。2016年，他曾患肺炎， 2018年又因肝病入院，最近還動過胃部手術，故今次的情況並不樂觀，令身邊人都相當擔心，但他已在努力與病魔對抗中。

日本喜劇王

志村健出身於日本京都，是著名的喜劇演員，許多後輩藝人稱他為「日本的喜劇王」。而他的名氣更遍及台灣、泰國、印度、歐美等地。

他在1973年12月以實習身分加入TBS電視台，並以組合漂流者主演著名現場節目《八點！全員集合》，並在1974年4月正式加入表演行列，以突出的表演模式成為節目中最受歡迎的演員。

▲ 志村健在日本演藝界有崇高的地位。（網上圖片）

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及後，他在《八點！全員集合》節目的〈東村山音頭〉單元中的突出表現。1977年開始參演同樣由漂流者主演的著名搞笑節目《漂流者大爆笑》。1987年，富士電視台開始播出以他本人為主的節目《志村大爆笑》，並獲得高收視率。

目前，他仍是日本最重要的演藝人之一，既是許多電視節目主持人，又以「笨蛋殿下」的角色進行舞台劇公演。