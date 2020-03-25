【新冠肺炎】病毒測試出現假陰性？　養和名醫馬紹鈞解構新型冠狀病毒測試

▲ 馬紹鈞醫生解構病毒測試的方法及病人復發的風險。（網上影片截圖）

新冠肺炎疫情持續，有鑑於此，養和醫院常在網上分享種種的防疫之道，昨日（24日）臨床病理科及分子病理科主任暨血液學專科醫生馬紹鈞則上載影片，解構病毒測試的方法及病人復發的風險。

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2019的冠狀病毒測試取樣方法

馬紹鈞指2019的冠狀病毒測試是一個實時定量的聚合酶連反應，以選擇病毒基因的某些段落，然後以聚合酶鏈反應方法將其放大，接着以螢光探針去量度結果。

他指現時有兩種樣本取樣方法，分別為深喉唾液樣本及鼻咽喉嚨樣本，深喉唾液樣本於病人於起床後刷牙進食前收集，做法是以喉嚨發出「kruuua」的聲音，然後將喉嚨的口水吐出，此做法比較方便，適用於門診人士。

而鼻咽喉嚨樣本取樣，是將兩支樣本分別在病人的鼻咽及喉嚨取樣後，再將兩支樣本放在同一個試劑送去化驗室，做法適用於住院病人，如果醫生很懷疑病人患上感染新型冠狀病毒，主要都會採取這種測試，因為此方法的敏感度比較高。

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以「閾值」判斷陽性或陰性 取樣不當或致假陰性

至於為何會出現假陰性情況，馬紹鈞指是有機會是在樣本中的病毒不足，亦或者有其他可能，例如取樣位置不當，病毒集中在肺部，但只取出上呼吸道的樣本；第二個可能是有關時間性，病人可能在早期潛伏期或空窗期中，其中即使受感染也未必可以檢測到。

▲ （網上影片截圖）

他續指取樣後會以「閾值」判斷其樣本為陽性或陰性，若然「閾值」短，代表訊號很強，肯定是陽性。若然「閾值」比較長反應即是比較弱，就會判斷為弱陽性。但如果「閾值」到達陰性範圍，即使有少許訊號，都應判斷為陰性，否則就會出現一個假陽性的情況。

至於是否會再感染病毒，馬紹鈞就指暫時就未有確實的答案，但病理學來說，就有兩個情況，

病人未必真的是再度感染，而是病毒在病人體內還未徹底清除，為復發。

病人已康復，但體內的抗體下降至一個較低水平，即喪失了免疫能力，引致第二次受感染的風險。

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資料來源：https://www.youtube.com/watch?v=7J4_yZ_OZPA&feature=youtu.be

責任編輯：郭家穎