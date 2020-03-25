公民黨承諾遵循民主派選舉協調機制 未來或會否決所有政府議案

▲ 公民黨公開承諾，會跟隨民主派所商談的機制。（車耀開攝）

立法會9月將會舉行換屆選舉，民主派正商討協調事宜。公民黨今日（25日）表明會跟隨機制，絕不會輸打贏要，假如民主派取得立法會過半議席，而港府在今年10月的施政報告未有回應五大訴求，定會否決所有政府議案、撥款申請。

公民黨主席梁家傑表示，民主派正就立法會的地區直選作協調，所訂的機制是要用盡民主派所有支持者選票，爭取議席過半，而公民黨作為較有規模的民主派政黨，定會意無反顧支持民間協調，雖然坊間有人擔心機制對素人不利，但認為問題是在於機制的操作，相信只要有公信力、客觀的平台便可以。

公民黨黨魁楊岳橋表示，假如能夠取得過半議席，民主派會透過把握議會多數去實現五大訴求。他解釋，特首林鄭月娥會於十月公布施政報告，假如當中未有回應五大訴求，民主派會否決每個政府議案、撥款申請，甚至財政預算案；若能夠否決財政預算案，按照《基本法》要重選立法會，一旦重選後依然否決預算案，林鄭月娥必須辭職。

對於中聯辦主任駱惠寧曾言，不能讓反對派奪取管治權。楊岳橋直言權在香港人手，《基本法》列明立法會有監督及制衡權力，直言民主派若取得過半議席，只是發揮憲制責任。

記者：陳宛彤