【齊心抗疫】張衛健疫境發揮互助精神　大帥哥撲口罩贈意大利抗疫

▲ 張衛健送口罩到意大利。

新冠肺炎肆虐全球，當中意大利疫情嚴重，當地確診新型冠狀病毒的人數迫近7萬宗，而「大帥哥」張衛健繼早前隨Big Four成員許志安及蘇永康捐口罩給香港慈善機構外，昨日張衛健於社交平台透露，已捐贈口罩予意大利，發揮互助互愛精神，並寫道：「送上愛與正能量。」

張衛健昨日於社交平台發帖文，他透露繼捐贈防疫物資給湖北後，亦已捐贈口罩給疫情嚴峻的意大利，從他上載的照片所見，他捐出至少幾大箱level 2口罩。

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▲ 張衛健捐贈口罩予疫情嚴峻的意大利。（取自張衛健微博）

張衛健於微博寫道：「從疫情開始，先是給湖北捐贈醫療物資；然後捐口罩予生活困難的基層市民；今天給水深火熱中的意大利捐口罩……發這文，不是要給自己套上光環，況且這些舉措於疫情當中，實在是杯水車薪，微不足道！」

他分享：「只是想給這個地球村的居民送上多一點愛與正能量！希望借此鼓勵大家多做奉獻！祈求天主保佑大家安康。」

▲ 張衛健捐贈的是level 2口罩。（取自張衛健微博）

Big Four關心疫情

其實張衛健一直很關心疫情，他早前跟Big Four成員許志安及蘇永康落區派口罩給老人家，三兄弟一起行善。

而蘇永康出席《星光熠熠耀保良》活動時，回應媒體時指Big Four各成員也捐贈了口罩予榕光社，蘇永康表示：「張衛健包3000個口罩、許志安1000個、梁漢文1000個，我再找朋友幫手，最終有6500個口罩。」

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▲ 蘇永康為有需要人士撲物資，張衛健亦有出手幫忙。（取自榕光社）

除了有善心，張衛健亦很有孝心，近年他減產處於「半退休」狀態，因為他希望可花更多時間與母親相處，他曾於社交平台分享跟母親下棋及去街市買花的照片。