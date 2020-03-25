【新冠肺炎】美國「病毒獵人」Walter Ian Lipkin 確診　一月底曾訪華與鍾南山會面

▲ （人民日報圖片）

新冠肺炎疫情持續，全球多個國家及地區均有爆發，美國至今已有超過5萬宗確診病例。有「病毒獵人」之稱的美國哥倫比亞大學公共衞生學院感染與免疫中心主任利普金（Walter Ian Lipkin），昨日（24日）亦宣布確診。

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利普金日前表示自己已受感染新冠肺炎，

如果我可以被感染，所有人都可以被感染。

他又指自己目前僅有咳嗽及低燒等輕微症狀。

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利普金早前在接受傳媒訪問時提到，今次的病毒與上個世紀90年代中期武漢病毒研究所發現的一種病毒最為相似，就其與該蝙蝠病毒的同一性百分比而言；而且其似乎是在人傳人之前已經適應了人類或類似於人類的物種。他認為這種病毒存在於蝙蝠體內，可能在野生動物市場，亦可能是被感染的人類。

他解釋，當病毒在生長過程中適應了其他物種，就會導致人類傳播，惟他及團隊均認為沒有任何證據表明，病毒是在武漢病毒研究所製造的，相信是偶然釋放或是病毒是產生於自然界。



他指出病毒可能已在武漢甚至湖北地區傳播了，與海鮮市場沒有太直接關係，又或許是在華南海鮮市場內發生的是二次傳播，相信病毒很早已經開始擴散了，並強調如沒有疫苗，新冠肺炎可能會像流感一樣，每年都出現。

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利普金曾於今年1月下旬到中國與著中國國家衞生健康委員會高級別專家組長鍾南山會面，據知他回國後已進行了14天的自我隔離。他更曾在2003年沙士期間被邀到中國對抗疫情，當時他攜帶了1萬個檢測試劑盒予中國。

責任編輯：郭詩詩