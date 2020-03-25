【疫境同行】古天樂拍短片為市民疫境打氣　古仔：香港人唔懦弱【有片】

▲ 古天樂拍片為市民打氣。

新冠肺炎在香港疫情嚴峻，市民用心抗疫。男神古天樂日前特地拍打氣拍片，古仔以溫柔聲線，道出鼓勵人心說話，為香港人打氣，古天樂希望用行動守護及支援大家對抗病毒，並肩渡過每一個難關。

古天樂除了對演藝圈貢獻良多外，他積極行善幫助他人，是圈中數一數二的真男神。今次古仔跟保險公司合作，透過拍攝「免費新型肺炎保障」短片，以正面的態度對抗疫境，與保誠「用行動」與全香港人逆風而行。

▲ 古天樂鼓勵香港人同行。（英國保誠提供）

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短片中，古天樂化身成唱片騎師（DJ），在清早透過大氣電波中以深情的聲音分享當下感受。面對著不斷上升的肺炎確診數字，的確令人擔憂。

古天樂飾演的DJ，亦明白大家的擔憂，所以要為大家帶來鼓勵的力量，在片中他以充滿正能量的聲線說：「我哋一次又一次咁企返起身...靠嘅係一種『藥』，叫『唔懦弱』。」

▲ 古天樂叫大家「唔懦弱」。（英國保誠提供）

古仔並說：「因為我們跨過，所以跟17年前的我們截然不同。」

古仔指大家即使時時刻刻要戴上口罩，收起了笑容，但內心依然要保持寬容。這段日子，大家面臨前所未有的挑戰，古天樂希望同大家以樂天心態保持狀態。



短片結尾時，古天樂以堅定的眼神表達他與保誠用行動守護香港，定見曙光。