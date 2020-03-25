警方在大嶼山搗大麻種植場拘2人　檢大麻植物及製成品總值1,400萬元

▲ 警方毒品調查科在大嶼山搗破一個大麻種植場，檢獲總值1,400萬元大麻植物及製成品。(曾秋文攝)

警方毒品調查科根據綫報及深入調查，昨午(24日)在大嶼山芝麻灣一村屋搗破一個大麻種植場，拘捕2名本地男子，檢獲價值1,400萬元大麻植物及製成品。警方指不排除毒犯因政府封關，擴大本地大麻種植，以應需求。



毒品調查科行動組高級督察吳龍表示，被捕2名男毒犯，同為34歲，分別姓許及姓曾，報稱水電工，其中有人曾涉毒品案被捕。他們租用村屋除種植大麻外亦居住上址。警方估計該種植場運作逾1年，現正追查其出貨途徑，包括網上出售。2人現涉嫌非法種植大麻被扣查，警方不排除會有更多人被捕。

▲ 栽種的大麻植物大部分已成可切割。(曾秋文攝)

吳龍說，村屋共有2層，毒犯利用1樓地下及2樓房間栽種大麻，行動中，共檢獲529棵大麻植物，重80公斤，大部分已成熟可切割，另外有4.56公斤大麻製成品；以及檢獲大批種植大麻工具，包括太陽燈、營養劑和放濕器等。

吳龍指出，不排除毒犯因近期政府封關，因而在本地自行種植大麻活動，以供應市場需求；去年12月及今年3月23日先後搗破2個大麻種植及加工場，檢獲209公斤的大麻植物及製成品。根據政府檔案處統計數字，2019年首三季吸食大麻人數，較前年2018年同期上升7.7%。

▲ 種植大麻時要使用大量工具,包括太陽燈、營養劑及放濕器等。(曾秋文攝)

吳龍指，種植大麻的毒犯往往選擇較偏遠的村屋或人流較少的工廈進行，因為這些地方較大，種植傳出異味亦可較難被發現。不過，吳龍提醒市民，由於種植大麻要經常更換肥料和泥土，如發現一般單位經常有大量泥沙棄置，認為不尋常，可致電求警協助。

警方相信今次行動已成功堵截大量大麻流入市場。吳龍重申，種植大麻是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰終身監禁。呼籲市民不要以身試法。

記者：曾秋文、廖傑堯