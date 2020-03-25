一文睇盡豐澤 x 滙豐 5 大優惠

最近少了外出，自然花多了時間留在家中，本身已經心郁郁想添置新家電和影音產品，加上最近看多了網上的產品開箱文，邊看已經想馬上落單，既想買新手機同筆電，又想添置部新電視同空氣清新機，兼換部抽濕機同洗衣乾衣機……奈何資金有限，未能滿足所有願望！即刻教大家如何可以攞盡優惠入手最多的家電和影音產品，實行將家居的配置升級，營造更舒適、寫意的家居環境！



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（資料由客戶提供）