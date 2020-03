【一歲生日】單文柔在家為女囡囡慶生　暖男爸爸陳展鵬悉心佈置

▲ 疫情影響在家低調慶生,單文柔、陳展鵬為女兒以汽球簡單佈置。

新手爸媽單文柔(Phoebe)與老公陳展鵬,自去年誕下女兒「小豬比」陳諾瑤(Quinta)之後,至今不知不覺已經1年,因疫情影響,夫妻倆昨日(3月24日)為女兒在家中舉行簡單的慶祝派對。

單文柔於2018年與陳展鵬宣佈結婚後不久便宣佈懷孕,直到去年4月女兒出生一段時間後才正式公佈喜訊。婚後的Phoebe一直專心照顧家顧,安排老公及女兒的起居飲食,已經淡出幕前。

▲ 受到疫情影響陳家三口已減少外出。(instagram圖片)

昨日,Phoebe與陳展鵬分別在instagram上發放照片,是他們為小豬比在家中舉行簡單慶祝活動的相片。見一歲的小豬比精靈活潑,Phoebe化作小豬比發文:「Happy Birthday to me,今年我的生日願望系(係)希望疫症快d(啲)過,人人身體健康,我就快高長大做個精靈BB。」

▲ 陳氏夫婦在家中為女兒慶生。(instagram圖片)

及後Phoebe再發放她跟女兒的合照,並謂:「Happy 1st Birthday to my 寶貝 Quinta!時間過得很快,眨下眼已經一年,你出世感覺好似上個月的事,這一年你給我很大轉變。你的笑容給我勇氣,給我正能量,Love u so much!今年簡簡單單就好,明年再和你搞生日party。」

▲ 抱著女兒的展鵬一臉幸福。(instagram圖片)

有說女兒是爸爸上輩子的情人,陳展鵬在其instagram亦只放出他跟女兒的合影,一臉幸福地留言:「爸爸應承你係我有生之年,都會令你開心快樂!小豬比1歲生日快樂!」

不少圈中好友如張繼聰、陳敏之、楊秀惠、陳山聰留言祝小豬比生日快樂。