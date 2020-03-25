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【一歲生日】單文柔在家為女囡囡慶生　暖男爸爸陳展鵬悉心佈置

娛樂 15:48 2020/03/25

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

疫情影響在家低調慶生，單文柔、陳展鵬為女兒以汽球簡單佈置。

新手爸媽單文柔（Phoebe）與老公陳展鵬，自去年誕下女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta）之後，至今不知不覺已經1年，因疫情影響，夫妻倆昨日（3月24日）為女兒在家中舉行簡單的慶祝派對。

單文柔於2018年與陳展鵬宣佈結婚後不久便宣佈懷孕，直到去年4月女兒出生一段時間後才正式公佈喜訊。婚後的Phoebe一直專心照顧家顧，安排老公及女兒的起居飲食，已經淡出幕前。

受到疫情影響陳家三口已減少外出。（instagram圖片）

【星爸媽抗疫】陳展鵬單文柔10個月大愛女乖乖戴口罩　煎Pan靠一招教BB抗疫

昨日，Phoebe與陳展鵬分別在instagram上發放照片，是他們為小豬比在家中舉行簡單慶祝活動的相片。見一歲的小豬比精靈活潑，Phoebe化作小豬比發文：「Happy Birthday to me，今年我的生日願望系（係）希望疫症快d（啲）過，人人身體健康，我就快高長大做個精靈BB。」

陳氏夫婦在家中為女兒慶生。（instagram圖片）

【武漢肺炎】單文柔與女兒宅在家　Phoebe期盼：希望一切盡快過

及後Phoebe再發放她跟女兒的合照，並謂：「Happy 1st Birthday to my 寶貝 Quinta！時間過得很快，眨下眼已經一年，你出世感覺好似上個月的事，這一年你給我很大轉變。你的笑容給我勇氣，給我正能量，Love u so much！今年簡簡單單就好，明年再和你搞生日party。」

抱著女兒的展鵬一臉幸福。（instagram圖片）

有說女兒是爸爸上輩子的情人，陳展鵬在其instagram亦只放出他跟女兒的合影，一臉幸福地留言：「爸爸應承你係我有生之年，都會令你開心快樂！小豬比1歲生日快樂！」

不少圈中好友如張繼聰、陳敏之、楊秀惠、陳山聰留言祝小豬比生日快樂。

撰文 : TOPick柴犬出動

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