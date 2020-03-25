有共識抗「手帶人」 餐飲業界望勿推禁酒令

▲ 張宇人(前排中)表示，現無法預計幫助金額涉多少，只稱推任何措施政府都要賠足。

政府日前提出擬立例禁止食肆及酒吧賣酒，進一步減少社交接觸。立法會議員（飲食界）張宇人今早與飲食及酒業等代表召開記者會，希望政府不要實施有關方案，又稱業界已有共識拒接待戴有家居檢疫手帶人士，如發現亦會舉報。

張宇人表示，昨日在Facebook呼籲食肆不招街帶手帶的客人，並應致電熱線舉報，今與出席的6個商會開會後，其均表示支持有關做法，對於拒絕接待無佩戴口罩的客人、要求客人除進食時，其他時候均需戴上口罩等防疫做法有共識。惟社交距離方面，即快餐業不設堂食只做外賣、一桌不坐多過4人，或餐桌之間有1.5米隔離等，業界則仍在考慮當中。

張指出，業界不認同禁酒等同防疫，「最好不要實施」，倘要推出措施，不論是6點後不可營業或禁賣酒等任何方向，政府須幫助業界支付受影響日數的租金及人工費用及停收差餉等支援。

港九舞廳夜總會聯合總商會理事長廖偉表示，夜總會生意現只剩1至2成，為加強防疫，認為可在出入口幫客人做體温檢測，或設獎金給員工鼓勵舉報違法外出的隔離者等方法防疫。香港餐務管理協會主席梁振華亦表示，飲食業有20萬名員工，大型食肆租金每月以百萬計，雖則支持政府防疫，但政府應幫他們渡過難關。

飲食及娛樂聯盟召集人陳民表示，昨推出自願停業14日的聯署，其前提為政府會提供停業間的租金及人工等補償，約24小時已有1025間食肆及酒吧業界簽署。他指出，娛樂事業單一賣酒，禁賣酒即如封殺店舖；又稱現時疫情爆發主因外地回港或來港人士，認為政府應解決這個源頭而非推禁酒令，即使推行亦須有補償。

