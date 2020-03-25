【食用安全】仙草卡路里含量比珍珠低　營養師拆解手搖飲品配料營養價值

▲ 拆解手搖飲品配料營養價值。

市民外出時都喜歡買台式手搖飲品解渴，但大家又知不知道手搖飲品的配料其實是什麼？Facebook專頁「營養生」拆解珍珠及仙草主要成分，全文如下：

夏天又就黎到，大家口渴的時候第一時間會不會諗起手搖飲品呢？台式手搖飲品的吸引之處不僅是即叫即調配，客人也可以根據自己的口味而選擇不同的配料，令飲品更有層次感，實在是大滿足。珍珠粉圓的獨特之處莫過於那抗拒不了的嚼勁和甜味；仙草凍口感清爽，深受大家的喜愛，那麼在營養價值上有什麼不同之處呢？

珍珠主要營養素為碳水化合物

大家可曾有疑問，珍珠到底是由甚麼製成？珍珠圓粉其實是由木薯中澱粉質提鍊出來的，主要營養素以碳水化合物為主，當中亦含有抗性澱粉，有助消化。

▲ 仙草凍和比珍珠粉圓對比。（相片來源：營養生提供）

仙草凍較珍珠健康

仙草凍以新鮮仙草製成，雖然味道較為甘苦，但有清熱的作用，當中的生物鹼更能有助減輕腹痛和預防腹瀉。兩者相比下，仙草的卡路里和糖份含量不但比珍珠粉圓低，當中亦含有維生素B和C，因此是較為健康的選擇。

營養師提提你：大部分的飲品配料於製作或烹煮過程，都會加入大量的糖或糖漿，從而增加整體的感觀享受，但若患有糖尿病的人士就不宜多吃。

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