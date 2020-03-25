【科技抗疫】意大利醫院呼吸機短缺病人命危　工程師改裝浮潛面罩救10人

▲ 意大利醫院呼吸機短缺，有工程師以3D打印技術，將浮潛面罩改裝成呼吸面罩送給醫院。

意大利新冠肺炎疫情嚴峻，截至昨日（24日）確診個案急增至69,176宗，另有6,820人死亡。意大利醫院呼吸機短缺，有工程師以3D打印技術，將浮潛面罩改裝成呼吸面罩送給醫院，至少救了10名病人。

3D打印呼吸面罩

據英國《每日郵報》報道，隨著意大利確診人數持續上升，一些患者不得不在臨時醫院中接受治療，令醫院迫切需要更多醫療設備。意大利布雷西亞的基亞里（Chiari）一間醫院深切治療病房，因呼吸機閥門零件損壞，急需呼吸機。

初創公司Isinnova的36歲創辦人Cristian Fracassi輾轉得知該醫院呼吸機短缺，立即與醫院聯絡，構思出以潛水面罩改裝成呼吸面罩，透過3D打印製作。

我們打印了一些呼吸面罩原型給醫院，院方對它們進行了測試，並告訴我們這些呼吸面罩有效。

【神父的愛】確診意大利72歲神父轉讓呼吸機予年輕病患 數日後病情惡化終不治

為醫護挽救生命出力

Fracassi的公司同樣位於意大利布雷西亞，他與工程師團隊包括Alessandro Romaioli，測試原始閥門後，利用3D打印技術重新設計閥門的零件，再製作出呼吸面罩。

他不打算向醫院收取呼吸面罩費用，認為「這是我幫助全天候工作的醫護挽救生命的方法」。

至少有10名患者使用他們製作的呼吸面罩獲得治療，他們再趕製多100個呼吸面罩，親自送到醫院。

【齊心抗疫】台灣醫生發明「防疫插管箱」 fb公開設計圖供全球醫護免費下載

責任編輯︰駱秀玲