香港三大次世代優質護老院舍及長者屋苑  松齡樂軒．蔚盈軒．松齡雅苑 實現長者護理烏托邦

荷蘭阿姆斯特丹「失智村」的完善長者護理配套，令不少人讚嘆，原來香港都有多間優質護老院舍及優質長者屋苑，配備多元化的豪華設施、頂尖醫療設備和貼心服務，提供更具針對性、更全面的長者護理，帶來烏托邦般的優質長者護理配套。

腦退化在本港愈趨普遍，松齡護老集團首間以認知障礙為主題的優質護老院舍─松齡樂軒，透過3種不同的主題空間，配合各種服務及活動如獨有的「銀齡幣計劃」，為患有不同程度腦退化的長者提供最適切治療以及長者護理服務，助他們重拾回憶與自我價值。

專為治療腦退化而設優質護老院舍－松齡樂軒

位於石硤尾，佔地三層的松齡樂軒，提供102張床位，每層設有不同主題。位於1樓的模擬社區空間，特別為腦退化長者而設，以長者十分熟悉的60年代社區為主題，透過讓長者接觸過往懷舊餐廳、懷舊街、巴士站、士多等熟悉環境，提升他們對護老院舍的安全感及歸屬感，並重組身分認同感。護老院舍更會依據長者過去的居住環境，為其進行個人化的簡易房間佈置，例如：放置家庭照或具特別意義的擺設，以增加長者對護老院舍新生活環境的歸屬感。

▲ 松齡樂軒的模擬社區空間以長者十分熟悉的60年代社區為主題，有助提升長者對護老院舍的安全感及歸屬感，並重組身分認同感。

針對腦退化的患者在溝通能力或會因病程而減弱，松齡樂軒2樓就以文化藝術為主題，為長者提供一個充滿藝術文化氣息的環境，更讓長者透過不同的藝術活動表達出未能以言語抒發的情感，促進與人的交流和溝通。設於3樓的長者活力空間設有瑜伽及舞蹈室、玩具圖書館、遊戲閣、傾心閣、理髪室、物理治療室，讓長者動手動腳，活動筋骨。

銀齡幣重燃夢想 訂立人本生活規劃

「銀齡幣計劃」是松齡樂軒的一大賣點，長者可透過擔任不同工作、參與活動或比賽，獲得護老院舍設計的銀齡幣，並以此在院內的小食店、遊戲閣設備、理髪廳等消費，藉此激勵長者多參與活動，讓他們重燃對夢想的渴望，用行動和積極的態度實現自己的理想。專家會根據長者過往的生活習慣、職業、興趣進行分析，為長者訂立「人本生活規劃」，讓他們可盡量保持以往的生活模式。

既然稱得上是以腦退化為主題的優質護老院舍，松齡樂軒設有由老年科專科醫生、社工及職業治療師等跨專業團隊，為住客提供最優質的長者護理外，同時會安排具針對性的「多元化認知訓練」，以改善長者的智力表現及生活質素，減慢退化進程。

▲ 松齡樂軒3樓就以長者活力空間為主題，透過各種活動及遊戲設施，激發長者的熱情和力量，增強其信心及滿足感。

全方位綜合優質長者屋苑－蔚盈軒

鍾情養生及優質生活的長者則可考慮入住以全方位、全人的生活建設概念打造的優質長者屋苑－蔚盈軒。位於九龍城的蔚盈軒總面積達84,000平方呎，提供79個優質住宅單位，而屋苑內設有尊貴會所、優質護老院舍－蔚盈苑、健營餐廳－樂活煮意及蔚盈健康中心等，配合專業醫療支援、復康治療及24小時專業護理服務等，讓蔚盈軒儼如一個集生活、飲食、健康於一身的綜合社區。

蔚盈軒提供不同房間種類，由一房（374呎）至三房（1,046呎），住客可根據其需要自行選擇。客房內裝修設計賞心悅目之餘，蔚盈軒作為綜合優質長者屋苑，亦同時加入貼心細節，如單位各處設有緊急呼叫鐘，浴室中備有動態感應器及扶手等，以確保長者與家人24小時安全安心。蔚盈軒豪華會所為住客提供一系列完善設施，包括室外泳池、健身室、水療中心、麻將室、戶外花園等，亦會舉辦興趣班，讓住客有多元化的消閒選擇及擴闊其社交圈子。

蔚盈軒鼓勵需要中度或以上之醫療和復康支援的長者入住蔚盈軒社區中的優質護老院舍－蔚盈苑，護老院舍推行小社區照顧概念，以10至11位長者為一個小型社區，長者可於護老院舍同獲得最優質的專業治療、照顧及長者護理服務，同時亦可享用社區內所有豪華會所設施；另外，家人入住於同一社區內，可更方便照顧家人，亦可擁有更多與家人共聚天倫的時間。

▲ 蔚盈軒位處九龍城，地區屬優質校網，社區內設施應有盡有，無論使用公共或私人交通工具同樣方便，大廈更設有私人停車場，為住客及訪客提供充足車位。

▲ 蔚盈軒房內裝修設計富時尚美，並設有多種針對長者需要的設備如：動態感應器、緊急呼叫鐘等，打造外觀與實用兼備的優質住宅單位。

重點對應中風復康治療 元朗優質護老院舍－松齡雅苑

至於位於元朗、提供68個豪華宿位的松齡雅苑則強調讓護老院舍變成「長者之家」，除了提供豪華院舍設備外，亦重點對應「中風復康治療」，與專業團隊為長者制訂個人化的長者護理計劃，助長者重拾健康生活。松齡雅苑院舍內提供的服務及設施不但針對長者所需，佔地更逾3萬3千平方呎，人均面積高達500平方呎，營造自主、高私隱、自由、寧靜和優質的生活；護老院舍內的單位以單元式設計，每個單元設有共享客廳、飯廳、沐浴間，務求營造「家」的感覺。長者們可在「家」中與其他「室友」共處和玩樂，彼此建立深厚情誼。

松齡雅苑的工作人員由跨專業團隊組成（醫生、護士、物理治療師、社工、職業治療師及營養師等），每位長者入住前都會安排會面，並根據長者與家屬的各種需要，從而制訂獨一無二的「個人長者護理計劃」。除全方位的長者護理服務，松齡雅苑更設以「黃金復康期」為基準的中風復康治療，整個治療計劃過程中都會在護老院舍內進行，令長者可專心休養；團隊會透過使用尖端醫療設備(例如：TMS 無創腦磁激療法、tDCS透顱電刺激治療等)，配合各種具針對性治療，逐步改善長者的各種能力，全力協助長者恢復健康生活。

▲ 松齡雅苑採用舒適優雅的單元式設計，每個單元以四至六位長者打造成一個「小社區」。

▲ 為保持長者身心健康，松齡雅苑設置圖書館、影院及麻雀房等，讓長者可以從中消閒作樂。

（資料由客戶提供）





