【第6號癌症殺手】常吃醃製食品增患胃癌風險　病徵不明顯大多病人確診已達3期

▲ 據醫管局最新資料顯示，胃癌是全港癌症的第6號殺手。

都市人因為飲食不定時、多肉少菜的飲食習慣，而導致腸胃不適的情況十分常見，嚴重者甚至因此患上胃癌，而年過50歲人士的患病風險亦會有所增加。據醫管局最新資料顯示，胃癌是全港癌症的第6號殺手，2017年共有682人死於胃癌，佔整體死亡數目的4.8%。

六大因素增患胃癌風險

據本港衞生署資料顯示，胃癌的成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌的風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

當中，註冊營養師張雅媛（Tunice）早前受訪時指，加工肉類在醃製和煙熏等製作過程中可能會產生致癌物質，全因醃製肉類時所用的硝酸鹽和亞硝酸鹽，在腸道內可被細菌轉化為N-亞硝基化合物，成分可以致癌。而高鹽份亦會損害胃壁令細胞病變，長遠可演變成胃癌。

酒精方面，長期攝取酒精可破壞胃壁黏膜細胞的DNA，令其產生惡性病變。而部分酒精飲品也有機會在發酵及製作過程中加入致癌污染物，如亞硝胺、石棉纖維、苯酚及碳氫化合物等。此外，她又提到如果紅肉經超過攝氏200度或以上烹煮時，便會產生一些已知或懷疑致癌的物質，如雜環胺及多環芳香族碳氫化合物。再加上高溫烹調如油炸或燒烤，會增加身體自由基，破壞身體組織，大大增加患癌風險。

胃癌初期症狀易被忽略

至於胃癌常見症狀，本港衞生署資料則列出以下七大症狀：

消化不良

上腹疼痛

噁心

嘔吐出混有血液的嘔吐物

食慾不振

體重下降

身體疲倦

臨床腫瘤科專科醫生曾偉光接受訪問時指，胃癌主要分4期。但由於胃癌的初期病徵容易被誤會成消化不良而經常被患者忽略，所以大多患者在確診時病情已達3期或以上，部分更已經擴散，如腹膜、肝或肺等位置。因此曾醫生提醒，如果病徵突然出現，並持續約1個月，就要有所警覺，因為腫瘤愈大，病徵就愈多。但如果病徵僅出現一星期就自然消退，則毋須擔心。

曾醫生又指，胃癌發展到中後期會影響到區域淋巴核，5年存活率約3成，過半機會會復發；有病人需將整個胃部切除，術後無法如常進食一日三餐，或出現消化不良、肚瀉等情況。第4期病人普遍不會以手術處理，多用藥物控制病情。他們的5年存活率只有2至3%，一般1年內已離世，發病年齡中位數為70歲。如病人身體狀況理想，可接受藥物治療。惟好多病人的身體狀況，未必適宜做任何積極治療，故會因應情況做紓緩治療。

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責任編輯:羅嘉欣