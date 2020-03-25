【全民抗疫 全家免費保障】11萬港元新型肺炎保障 保誠免費送俾您

新冠肺炎疫情在全球蔓延，香港疫情亦見反覆，確診個案持續出現。在這個抗疫關鍵時期，除了市民做好各項防疫措施之外，各行各業也要同心協力，一起並肩抗疫，積極履行企業和社會責任。

過去兩個月，保誠已先後推出多項針對新型冠狀病毒特設的額外保障及支援措施，致力「用行動」提供最及時和全面的保障。面對疫情加劇，保誠決定加大抗疫力度，送給全港市民「免費新型肺炎保障」，總保障額達11萬港元。

簡單登記 翌日即享免費保障

即日起至2020年4月24日，只需透過保誠全新推出的Pulse健康應用程式，完成所需登記步驟（見附圖），即可於翌日起即時免費受保45天，獲得兩項抗疫保障 ：



確診賠償 - 若不幸於保障期內確診患上新型冠狀病毒，保誠將就每名確診受保人士提供一筆過10,000港元賠償。

身故賠償 - 若不幸於保障期內或確診日期起計30日內(以較後者爲準）直接因新型冠狀病毒而身故，保誠將就每名受保人士提供一筆過100,000港元賠償。

[1] 優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參考英國保誠網站www.prudential.com.hk

一人登記 家人同享

此項保障設有300,000個限額，先到先得，額滿即止。所有18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士均可參與。申請者更可於登記時將保障延伸至所有18歲以下並與申請人同住的子女，讓家人同享保障，倍感安心。

Pulse四大貼心功能

除了提供免費保障之外，Pulse App利用人工智能科技在『預防』、『延緩』及『保障』三大健康關鍵階段，主動積極地協助用戶管理個人的健康需求，協助市民全方位抗疫：

症狀檢查

在AI人工智能聊天機械人輸入症狀，可直接從手機上即時獲取經過臨床驗證的資訊和其他健康建議，指導患者向專業醫護人員進一步尋求最佳的建議。

健康評估

只要回答有關生活方式、病史和家族史等問題，就可建立一份專屬的個人健康報告，並獲得對長期疾病風險的有用見解及建議。

醫站通

掌握身處位置附近的香港醫院資料和各急症室的實時輪候時間，方便市民求診。

空氣污染指數

了解身處位置及不同地區的空氣質素健康指數，助你計劃戶外行程。

立即下載Pulse手機App https://pruhk.app.link/pulse-c19-topick 並登記獲取免費保障

登記日期: 即日起至4月24日 須以香港流動電話號碼登記

步驟1：下載Pulse後，進入登錄頁面

步驟2：進入「新型冠狀病毒保障」的登記專頁。

步驟3

輸入及遞交個人資料。

步驟4

閱讀及提交聲明。

步驟5

完成登記！透過確認電郵收取隨函附上保單。

（資料由客戶提供）