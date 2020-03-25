【武漢包機】第二批包機今日抵港　返港人士不需要到檢疫中心

▲ 政制及內地事務局局長聶德權（左二）出發到武漢前感謝參與接載行動的醫院管理局人員協助是次行動。（政府新聞處發相）

針對早前滯留在湖北省的香港居民，特區政府今日（25日）再派第二批包機接載滯他們回港，負責的政制及內地事務局局長聶德權出發前在機場表示，今日及明日分別開出兩班航班，接載共超過500名香港居民返港，預計285名港人會今日乘兩架專機返港。

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聶德權指乘坐第二批專機港人，居住地點遠離武漢市，他們來自距離武漢2至3小時車程的孝感市、咸寧市、黃石市等，當中16歲以下的小童佔四分之一，部分親人會乘專機前往當地陪同這些未成年人士返港。

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返港人士亦包括文憑試考生、孕婦、武漢市以外有緊急需要或醫療需要的港人，不過今次行動並沒有包括在武漢市的香港居民。而乘坐第二批專機的港人已經由當地市政府核查，確定當中沒有確診及疑似患者或緊密接觸者，加上返港人士在上機前亦要量體溫，確保無病徵及無上呼吸道感染，落機前也會再次量度體溫。

聶德權表示是次返港人士身處地方的疫情緩和，感染風險較低，故不需要到檢疫中心，只需要接受家居檢疫14天。

▲ 一個家庭在入境事務處於武漢天河國際機場所設的櫃枱進行登記。（政府新聞處發相）

▲ 乘坐首班專機回港的港人在武漢天河國際機場排隊準備登記。（政府新聞處發相）

責任編輯：郭家穎